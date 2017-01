Vinul „Labyrinthum“ şi prăjitura „Augusta“ pun umărul la restaurarea Edificiului Roman

Vinul „Labyrinthum“ și prăjitura „Augusta“ pun umărul la restaurarea Edificiului Roman

Ieri seară, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța și Edificiul Roman cu Mozaic au fost luate cu asalt de o mică armată de daci și romani. Motivul? Unul cât se poate de pașnic: Domeniile Ostrov, Dobrogea Grup Constanța și Groove Hour au lansat vinul „Labyrinthum” și prăjitura ecologică „Augusta”. Produsele, alături de Pâinea Antică Romană Labyrinthum”, susțin proiectul de restaurare, reabilitare și punere în valoare a Edificiului Roman cu Mozaic Tomis, proiect inițiat de Groove Hour, în parteneriat cu Muzeul de Istorie Națională și Arheologie din Constanța și Consiliul Județean Constanța. „A fost un produs care a prins la populație, pentru că noi am explicat care este valoarea intrinsecă a acestui produs din punct de vedere nutrițional, un produs recomandat tuturor celor care vor să mănânce sănătos“, a precizat președintele Dobrogea Grup, Fotini Teodorescu, făcând referire la Pâinea Antică Romană, lansată în urmă cu aproximativ două luni. Soldații daci și romani ai Asociației Terra Dacica Aeterna din Cluj au fost pata de culoare a evenimentului. „Sunt încântată să văd la Constanța atâția oameni care prețuiesc istoria. Pentru a educa publicul, și mai ales tinerii, organizația noastră are acest mod de a promova monumentele. Am creat atât costume civile și militare, cât și evenimente dinacea perioadă, ateliere civile și multe alte activități de genul acesta”, a precizat Angelica Baloș, reprezentantul Asociației Terra Dacica Aeterna. Vinul „Labyrinthum” este un vin sec obținut din struguri ajunși la maturitate deplină. Fermentat cu grijă la temperaturi scăzute, dezvoltă o aromă secundară de fermentație care conferă vinului o savoare remarcabilă. Îmbutelierea Vinului Labyrinthum se realizează în cadrul cramei Domeniilor Ostrov. Acesta va fi promovat sub sloganul „Vinul care ne dă nouă viață”, un slogan care se pierde în labirintul istoriei. Prăjitura ecologică „Augusta” este un desert bio, preparat din făină integrală de grâu Spelta ecologic, după o rețetă veche de peste 2000 de ani, care are în compoziție miere, unt, ouă, stafide și scorțișoară, toate certificate ecologic, potrivit reprezentanților Dobrogea Grup. Prin comercializarea acestor produse, Domeniile Ostrov și Dobro-gea Grup vor direcționa lunar o sumă fixă, ce va contribui la restaurarea Edificiului Roman cu Mozaic.