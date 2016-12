Viitorii avocaţi şi politicieni sunt dintre candidaţii la concursul "Tinerii Dezbat"

Viitorii avocați și politicieni sunt dintre candidații la concursul "Tinerii Dezbat"

S-a lansat ediția din acest an a Concursului Național „Tinerii Dezbat” - cel mai amplu concurs de dezbateri adresat elevilor din România. Liceele se pot înscrie completând formularul de aplicație disponibil pe www.edu.ro, secțiunea „Învățământ preuniversitar/Olimpi-ade și concursuri”.Derulat de Ministerul Educației Naționale, împreună cu reprezentanța UNICEF în România, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, Departamentul pentru Relații Interetnice, Agenția Națională pentru Romi, Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”, Fundația Dignitas și Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică (ARDOR) în parteneriat cu Romanian-American Foundation, „Tinerii Dezbat” a ajuns la cea de-a VII-a ediție.„«Tinerii Dezbat» este o olimpiadă a înțelegerii și promovării valorilor democratice prin dezbateri argumentate, un exercițiu al unei atitudini deschise către diferențe sociale, etnice și de gen. «Tinerii Dezbat» este locul în care putem crește avocații, politicienii, intelectualii și cetățenii de mâine”, spun organizatorii programului.Conform calendarului stabilit, până pe 15 martie are loc înscrierea școlilor în competiție, iar între 16 și 22 martie este prevăzută etapa județeană și selecția candidaturilor școlilor înscrise în com-petiție. Seminariile de formare a profesorilor coordonatori sunt prevăzute pe 2 și 3 aprilie, iar pe 21 și 22 mai - etapa regională. Între 10 și 12 iunie, la Zalău, are loc etapa națională.