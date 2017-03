VIDEO. Mirciştii scriu istorie în învăţământul constănţean. Robotul lor a fost răsplătit cu două premii

VIDEO. Mirciștii scriu istorie în învățământul constănțean. Robotul lor a fost răsplătit cu două premii

Chiar dacă are o experiență impresionantă, dovedită prin numeroasele succese înregistrate nu numai în plan național, dar și internațional, prof. Ion Băraru, de la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, ne-a declarat ieri că recenta competiție națională la care a participat împreună cu elevii săi - BRD First Tech Challenge Romania powered by Vodafone a fost poate cea mai grea din carieră.Și totuși, la finalul întrecerii cu cele 52 de echipe provenind din 48 de licee din 33 orașe, mirciștii s-au întors cu locul I la categoria Think Award, care se referă la creativitate științifică și tehnică, și locul III la categoria PTC.CREO Award - pentru proiectarea în 3D a robotului.„Este prima participare la un concurs de o asemenea amploare. A fost vorba de un kit robotic cu piese în valoare de aproape 250 de milioane lei. Am avut de muncit fizic foarte mult în cele trei luni de la primirea kit-ului, partea tehnică fiind foarte complicată. Robotul trebuia să încapă într-o cutie cu latura de 18 inch și care să adune niște mingi după care să le arunce într-un soi de coș. La început nu am crezut că ne vom putea descurca. Ca anvergură, este cea mai mare provocare din cariera mea. Pe lângă proiectare trebuia și realizare fizică concretă și nu aveam baza materială tehnică suficientă. La început s-au implicat vreo 90 de elevi, dar încet-încet au rămas doar 16, de la a IX-a până la a XI-a”, a adăugat prof. Băraru.„Am căpătat experiență învățând din greșeli“Eleva Tina-Alina Sandu s-a implicat atât în partea de proiectare și construcție, dar a ajutat și la partea de programare și promovare. „A fost un proiect foarte frumos, pentru că fiecare departament a fost diferit și complex, dar a trebuit să lucrăm împreună, fiecare idee fiind unită cu celelalte până am ajuns la design-ul optim”, mărturisea ea.Am încercat să aflăm de la o parte dintre membrii echipajului care a fost cea mai grea parte a realizării robotului. Adrian Diaconu și Ioan Daniel Crăciun declarau că au avut probleme în cooperarea dintre ei, pentru că „fiecare avea ideile lui și a fost destul de greu să ajungem la un consens”. „De multe ori s-a întâmplat să alegem o soluție, care s-a dovedit a nu fi bună și am luat-o de la capăt și a trebuit să implementăm altceva. Dar am căpătat experiență învățând din greșeli”. Lui Andrei Costea i s-a părut greu să gân-dească robotul de la zero. „Teoretic, nu aveam niciun ajutor în privința designului și a funcționalității lui. Tot ce știam e că trebuia să arunce niște bile la coș. Am testat pe rând idei pe care mai apoi le-am ales”. Andrei Sava a avut o sarcină foarte grea, mai precis mecanismele prin care trebuia să îndeplinim aceste misiuni ale robotului. Optimizarea a fost cea mai grea parte în opinia lui Răzvan Ursu. „Atunci când veneam cu o idee trebuia să punem în balanță atât dacă putem să o realizăm și cât de repede, dar mai ales cât de bună va fi acolo la concurs”.Celor cinci cu care am stat de vorbă li s-au alăturat la acest succes Maria Dumbravă, Radu Echim, Ioana Ecaterina Gavrilov, Anamaria Ion, Luis Micu, Diana-Florentina Mihai, Teodora Moraru, Tatiana Nachiu, Cristian Paris, Răzvan Tănase.Cert este că s-au bucurat să stea de vorbă acolo, la concurs, cu colegii lor și să aibă fructuoase schimburi de experiență, care îi vor ajuta cu siguranță în construirea viitorilor roboți.