VIDEO. Lumea muzicii, în doliu. A murit legendarul bluesman B.B. King

Ştire online publicată Vineri, 15 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Celebrul muzician Riley B. King, cunoscut de majoritatea iubitorilor de muzică sub numele de B.B. King, a reprezentat chiar definiția bluesului, a influențat generații de muzicieni, a vândut milioane de discuri în întreaga lume și face parte din Blues Foundation Hall of Fame și Rock and Roll Hall of Fame.B.B. King s-a născut pe 16 septembrie 1925, în Mississippi. În 1947 a plecat la Memphis pentru a-și construi o carieră în muzică. A fost găzduit de vărul său Bukka White, unul dintre cei mai buni cântăreți de blues la vremea sa, care l-a și inițiat în arta bluesului, conform site-ului www.bestmusic.ro.Prima apariție a fost în 1948, când a cântat la un post de radio din Memphis. Acest prim contact cu publicul larg a fost un succes, fiind urmat de mai multe invitații la radio și apoi de o emisiune — ''King's Spot'' — care a devenit foarte populară. Riley B. King avea nevoie de un nume mai potrivit cu ceea ce făcea la radio, așa că a primit pseudonimul Beale Street Blues Boy. Acesta a fost mai apoi scurtat la Blues Boy King, care în cele din urmă a devenit B.B. King.După ce a lansat hit-ul ''Three O'Clock Blues'' (1951), muzicianul a început să organizeze turnee naționale. În 1968, a cântat la Festivalul Newport Folk și la Bill Graham's Fillmore West alături de artiști rock contemporani care l-au idolatrizat. În 1969 a fost ales de membrii Rolling Stones să cânte în deschiderea a 18 concerte susținute de trupă în America.B.B. King a fost introdus în Blues Foundation Hall of Fame în 1984 și în Rock and Roll Hall of Fame în 1987. Tot în 1987 a primit Premiul Grammy pentru activitatea depusă de-a lungul timpului. A devenit un model pentru artiști ca Eric Clapton, George Harrison sau Jeff Beck, potrivit bestmusic.ro.Între piesele sale cu cel mai mare succes în topuri se numără: ''Three O'Clock Blues'', ''You Don't Know Me'', ''Please Love Me'', ''You Upset Me Baby'', ''Sweet Sixteen, Part I'' sau ''Don't Answer The Door, Part I''.