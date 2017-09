VIDEO. Cum arată manualul de Educaţie Fizică. A ajuns deja în şcolile din România

VIDEO. Cum arată manualul de Educație Fizică. A ajuns deja în școlile din România

Directorii unor școli din România au comandat deja manualele de Educație Fizică. Părinții încă cred că este o glumă.Manualul de educație fizică are șase capitole și îi are ca autori pe Laurențiu Oprea, Vera Ana Pîslaru, Marilena Geanina Calistru, Dorin Stoican și Vicol Eduard Nicușor Șuță, toți profesori de sport la gimnaziu, după cum spun sursele noastre, scrie evz.ro.Capitolul I se referă la „Organizarea activităților motrice” (aliniere, pornire și oprire din mers, întoarceri, etc.), Capitolul II la „Dezvoltarea fizică armonioasă” (pozițiile de bază ale corpului, deficiențe, exerciții pentru respirație, etc.), Capitolul III este despre „Capacitatea motrică”(mersul, alergarea, săritura, etc.), iar Capitolul IV descrie „Disciplinele sportive” (disciplinele sportive: atletismul, gimnastica, fotbal, dar și torbal și goalbal). În Capitolul V copiii vor studia despre „Igienă și protecție individuală”, iar în ultimul, Capitolul VI, despre „Comportamente și atitudini”, scrie realitatea.netMinistrul Educației declară că manualul de educație fizică și sport pentru elevii de clasa a VI-a a fost aprobat și nu există contestații. Cele trei variante sunt publice pe format electronic, iar astfel școlile le pot comanda, spune Liviu Pop.