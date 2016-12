Victor Rebengiuc primeşte a doua stea pe Walk of Fame-ul românesc

Victor Rebengiuc primește a doua stea pe Walk of Fame-ul românesc

Ştire online publicată Joi, 10 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Victor Rebengiuc va primi o stea pe Walk of Fame din București, astăzi, chiar în ziua în care împlinește 78 de ani. Evenimentul va avea loc în Piața Timpului din Capitală, de la ora 14,00. Aceasta este cea de-a doua stea de pe Walk of Fame din București, proiectul fiind inaugurat la sfârșitul lui ianuarie, cu o stea dedicată lui Florin Piersic. Proiectul Walk of Fame din Piața Timpului a fost lansat la inițiativa Teatrului Metropolis și a Magazinului Cocor, în co-laborare cu Asociația de Turism a Municipiului București (ATMB), în semn de apreciere și promovare a valorilor artistice din România. În fiecare lună, pe aleea celebrităților va fi adăugată câte o stea a unui actor de referință pentru filmul și teatrul românesc. Nicoleta BUJOR