Victimele Bacului de toamnă: „Şmecher, a căzut Bacovia, nu am scris nimic“

Victimele Bacului de toamnă: „Șmecher, a căzut Bacovia, nu am scris nimic“

Dacă la sesiunea din vară a Bacalaureatului, la prima probă scrisă, cea de la română, i-am surprins pe candidați tânguindu-se că nu se așteptau să primească iar un subiect din opera lui Eminescu, ieri au fost surprinși să descopere că le-a picat iar poezia.7 din cei 1.434 de candidați constănțeni care s-au prezentat la proba de ieri au fost eliminați pentru că au fost găsite asupra lor telefoane mobile sau materiale informative.Elevii care au fost eliminați au susținut probele la centrul de examen Colegiul Național „Mihai Eminescu” (patru candidați), Liceul Cobadin (un candidat), Liceul Tehnologic „C.A. Rosetti” (un candidat) și Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia (un candidat).Acestor patru centre de examen li se adaugă Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia.„Am scris trei foi, poate iau un 6“Ieri, ne-am amestecat printre candidații la „a doua șansă” de la centrul de examen „Mircea”, acolo unde au fost arondați cei care provin de la Colegiul „Carol I” și de la Liceul cu Program Sportiv, liceele „Virgil Madgearu”, „Lucian Blaga”, „George Călinescu” și „Decebal”.La ieșirea din curte, una dintre fete este întrebată de colega ei cum a fost. „Șmecher, a căzut Bacovia, nu am scris nimic. Băi, măcar pentru că am scris frumos poate îmi dă câteva puncte”. O altă candidată povestea cum l-a surprins pe colegul din față că se închina și spunea Tatăl Nostru. „I-am dat una și i-am zis că de aici nu ne mai salvează nimeni, din ghearele bacului”.Am încercat să aflăm de la un candidat ce părea mai liniștit care au fost subiectele. „La primul subiect am primit un fragment din romanul «Rusoaica», de Gib Mihăescu, pe baza căruia am avut de identificat sinonime și antonime la unele cuvinte și un comentariu pe text. La subiectul doi a fost un text argumentativ despre importanța regulilor într-un anumit domeniu, iar la subiectul al treilea, am avut de tratat simbolismul având la bază opera scriitorului George Bacovia. Și cum l-am studiat în clasa a XII-a nu pot să spun că a fost greu”, ne-a lămurit elevul care provenea de la Liceul „Călinescu”. Pe majoritatea i-am surprins văicărindu-se că nu se așteptau din nou la o poezie de comentat, dar că au scris multe foi în speranța, cine știe, că se vor plictisi profesorii corectori și le vor da un 6.De precizat că subiectele de mai sus au fost pentru candidații de la profilul real, iar la profilul uman a picat „Riga Crypto și lapona Enigel” de Ion Barbu.Conform calendarului, miercuri, 27 august, 1.510 candidați au dreptul să participe la proba obligatorie a profilului, astfel: 1.335 de absolvenți la matematică și 175 de candidați la istorie.Examenul se încheie vineri, 29 august, cu proba la alegere a profilului și specializării, rezultatele urmând să le afle pe 1 septembrie.