"Victime colaterale" ale concursului de directori. Zeci de suplinitori, rămaşi fără catedră

"Victime colaterale" ale concursului de directori. Zeci de suplinitori, rămași fără catedră

Una dintre cele mai dure lovituri pe care le va primi învățământul după finalizarea acestui concurs de directori mult „cântat“ va fi dispariția de la catedră a câtorva zeci de profesori care acum au statut de suplinitor, ocupând catedrele rezervate ale directorilor.La cei 30 de directori care au fost respinși la proba scrisă, se adaugă aceia care nu au mai dorit să se înscrie și even-tualii picați în urma probelor B și C, respectiv evaluarea CV-ului și a planului managerial.Ieri, am dorit să aflăm ce se va întâmpla cu acești suplinitori, unii dintre ei trăind încă emoțiile examinării.Prof. Alina Diana Codreanu, inspector școlar general adjunct, a explicat, pentru „Cuget Liber”, faptul că pe deciziile cadrelor didactice numite pe catedre rezervate scrie că repartizarea încetează la data revenirii pe post a titularului. În momentul în care în ședința publică au optat pentru o catedră rezervată, ei și-au asumat riscul ca, în situația revenirii titularului pe post, să rămână fără loc de muncă. Același lucru se întâmplă și în cazul unui suplinitor pentru un cadru didactic aflat în concediu pentru creșterea copilului și care se întoarce în timpul anului școlar.„Inspectoratul Școlar Județean va analiza punctual situație cu situație și se va încerca identificarea soluțiilor, respectiv a orelor libere”, a mai declarat același inspector general adjunct.De altfel, metodologia prevede ca toate catedrele care se vacantează în timpul anului școlar să fie ocupate cu prioritate de către candidații care au susținut concurs național. Or, acești suplinitori care ocupă acum catedrele directorilor sunt numiți prin concurs național, deci vor trebui identificate catedrele care apar.Caz special încheiat cu… bineÎn ceea ce o privește pe prof. Loredana Dima, care a candidat pentru funcția de director la Școala Gimnazială nr. 1 Pecineaga și care nu a putut afla rezultatul final ca urmare a îmbolnăvirii unui membru din comisie, respectiv a reprezentantului autorității locale, lucrarea acesteia a fost sigilată miercuri, 12 octombrie, cu semnăturile tuturor celor prezenți și reevaluată vineri, 14 octom-brie.„În momentul în care cel absent a ieșit din spital, ne-am pus de acord asupra unei zile și ore în care să vină și s-a întrunit o parte a comisiei, s-a aplicat din nou grila și s-a confirmat punctajul inițial, care a fost semnat și de către reprezentantul auto-rității locale, astfel încheindu-se procedura conform metodologiei special instituite, candidata fiind admisă în etapa următoare”, a explicat prof. Codreanu.v v vÎn cea de-a doua zi de evaluări, majoritatea celor care vor trăi emoțiile în fața comisiilor provin din mediul rural.