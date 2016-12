Vibraţii la intensitate maximă şi atmosferă hawaiană la The Color Run Mamaia Tropicolorată!

Vibrații la intensitate maximă și atmosferă hawaiană la The Color Run Mamaia Tropicolorată!

Odiseea culorilor revine pe litoral. Așteptarea a luat sfârșit! „Happiest 5K on the Planet”, cursa euforică în culori care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea, va transforma perla Mării Negre într-o idilică insulă din inima Pacificului. Diferența dintre oamenii triști și oamenii fericiți stă într-o alergare colorată.The Color Run Tropicolor 2016 vine cu adrenalină, sport, distracție, muzică, palmieri și ananași la Marea Neagră. Odiseea culorilor se întoarce la Mamaia, pentru cel de-al treilea eveniment The Color Run. Pe 30 iulie, de la ora 19.00, în zona parcării Rex, 2.000 de alergători vor adăuga culoare rutinei zilnice.The Color Run va scălda litoralul într-o gamă de culori tropicale și arome delicioase, specifice insulelor Hawaii. Acum aveți șansa să faceți parte dintr-un fenomen global. Alergați în cursa necompetitivă de cinci kilometri în care toți vin în alb și pleacă într-un curcubeu! Nimeni nu este primul, nimeni nu este ultimul. The Color Run este o alergare necronometrată, care nu intimidează, plină de distracție.Peste 43.000 de participanți au fost înregistrați în cei trei ani de evenimente The Color Run în România. Dacă ratați alergarea de sâmbătă, mai aveți două șanse, pe 3 septembrie, la Cluj Napoca, și pe 10 septembrie, la București.„Când alergi la The Color Run, o faci pentru tine și pentru adolescenții din România! Aleargă cei mai fericiți cinci kilometri din lume pentru cel mai colorat program educațional din România! Vei deveni eroul unei generații! Generația Grow! Proiectul Grow este dedicat liceenilor cool și este organizat de Școala de Valori și AIESEC, cu traineri internaționali, workshop-uri practice și multă distracție. Un procent din taxa ta de participare la cea mai veselă cursă «aleargă» către adolescenții din Grow, pentru a-i ajuta să-și descopere valorile și să-și aleagă un drum în viață!”, explică reprezentanții organizatorilor.