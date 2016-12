Viaţa ei este pictura! De la pereţi mâzgăliţi, la lucrări premiate

Viața ei este pictura! De la pereți mâzgăliți, la lucrări premiate

Nu sunt mulți acei constănțeni care recunosc faptul că pasiunea dezvoltată într-un anumit cerc urmat la Palatul Copiilor le-a desăvârșit drumul spre o carieră artistică. La studenta Mihaela Miron s-a adăugat și faptul că este absolventă a Colegiului Național de Arte „Regina Maria“, așa încât lucrările ei pot fi văzute astăzi în cele mai năstrușnice locuri din Constanța.„Cu multă muncă am reușit să ridic ștacheta și să fiu mândră de ce pot face. Am evoluat de la o foaie sau un perete mâzgălit la lucrări premiate și admirate”, își începe povestea Mihaela Miron, actuală studentă în anul III la Universitatea de Arte din București, Facultatea de Arte Decorative și Design, secția Artă Murală.Un ajutor mare l-a primit de la cei doi profesori de la Palatul Copiilor, de la cercul de „Icoane pe sticlă” și de la „Datini și Tradiții Populare”.„Prof. Gabriela Barbu și prof. Radu Horobăț m-au sfătuit și m-au ajutat încă din clasa a V-a, de când am mers la aceste cercuri, participând la nenumărate concursuri, la Olimpiada Națională «Meșteșuguri Artistice Tradiționale» de la Sibiu și alte olimpiade”, continuă Mihaela.Picturi 3D în casele constănțenilorDe asemenea, o persoană importantă este și profesoara de limba română din școala generală - prof. dr. Anastasia Dumitru, care i-a oferit propriile poezii și cărți pentru a le ilustra și a le da o pată de culoare.A dat examen la desen, la Colegiul de Arte, intrând a doua la Arhitectură.„În paralel cu liceul, am început să pictez pereți, fiind tot mai fascinată de o ramură a artei nouă mie”, ne spune Mihaela. Și astfel a ajuns să aibă solicitări din partea a diverși constănțeni iubitori de artă care și-au dorit în propriile case lucrări 3D. De asemenea, a decorat și pereții câtorva localuri din Constanța.„Următorul pas în definitivarea carierei mele de artist ar consta în realizarea unui Master în străinătate, de preferat în Anglia, deoarece, pe lângă avantajul limbii engleze, lumea de acolo apreciază arta mult mai bine decât în România. Îmi doresc ca, după ce termin facultatea, să fiu un nume, să-mi perfecționez arta și stilul și să ajut la rândul meu pe cei care sunt la început de drum și să nu fiu nevoită să renunț la pasiunile și visele mele, să continui același drum pe care l-am ales acum, să fiu o învingătoare, să-mi urmez chemarea și să mizez pe creativitatea și originalitatea mea în artă”, a încheiat Mihaela Miron.Și pentru că suntem convinși că în urma acestui articol vor fi destui aceia care își vor dori o lucrare 3D semnată de această artistă în devenire, o puteți contacta pe pagina ei oficială de Facebook, unde puteți găsi exemple de splendide lucrări.