Vezi aici programul Nopţii Bibliotecilor 2011 la Constanţa

Vezi aici programul Nopții Bibliotecilor 2011 la Constanța

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Octombrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța participă la Noaptea Bibliotecilor 2011.Evenimentul va începe de la ora 18.00 și va ține până la ora 02.00.Programul arată astfel:18:30 - 19:30 Teatru pentru copii pus in scena de artisti ai Teatrului pentru Copii si Tineret Constanța (Aula bibliotecii)19:30 - 20:30 Recital dramatic sustinut de actrita si profesoara Dana Trifan-Enache impreuna cu studentele Valeria Rusnac si Carmen Calin (Aula bibliotecii)20:00 - 21:00 Clubul prichindeilor povesti, proiectii, desene pentru cei mici la Sectia pentru copii și mini-atelier de legare de carte in cadrul caruia participantii isi vor putea crea propria carte-obiect (Sala de referinte generale)20:30 - 21:30 Serata lirica cu participarea pianistei Silvia Tigmeanu, a sopranei Mihaela Ionescu si a mezzosopranei Lucia Mihalache, soliste ale Teatrului National de Opera si Balet „Oleg Danovski" Constanta (Aula bibliotecii)21:30 Vernisajul expozitiilor de carte, de afise si de instrumente de scris in holul de expozitii al bibliotecii22:00 - 02:00 Vizionare de filme documentare si artistice de scurt metraj (Mediateca si aula)