Veste trăsnet pentru directorii constănţeni. În octombrie, se dă concurs!

Veste trăsnet pentru directorii constănțeni. În octombrie, se dă concurs!

În sfârșit, după o lungă așteptare, Ministerul Educației a dat publicității modul cum se va desfășura concursul pentru ocuparea funcției de director și director adjunct în cele 200 de unități școlare din județul Constanța. Începând de mâine, candidații au posibilitatea să se înscrie deja.Ministerul Educației a decis ca, până pe 2 octombrie, să se depună electronic dosarele de concurs, iar pe 12 octombrie este programată proba scrisă, la nivel național, care constă în rezolvarea unui test-grilă cu subiecte elaborate de minister.Într-o a doua etapă, prevăzută între 17 octombrie și 17 noiembrie, candidații vor fi supuși altor două probe, în fața unei comisii județene și cu monitorizarea observatorilor desemnați de minister, pentru a susține un interviu de 30 de minute și pentru a li se evalua CV-ul.Pe 18 noiembrie, vor fi afișate rezultatele concursului, iar între 21 și 23 noiembrie, se vor depune contestațiile. 24 noiembrie - 9 decembrie este perioada soluționării contestațiilor și afișării rezultatelor finale. Pe 16 decembrie, consiliul de administrație al Inspectoratului Școlar validează rezultatele finale și le transmite ministerului.Interesantă departajarea celui… alesPuțin probabil să existe multe școli în care candidații să se bată pentru… putere, dar ni se pare interesant cum vor fi departajați cei cu punctaje egale.În cazul egalității de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă și în această situație egalitatea se păstrează, pentru unitățile de învățământ cu filieră tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocațională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unității de învățământ, iar pentru celelalte unități de învățământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă și în această situație egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.Directorii deja protesteazăImediat ce au luat la cunoștință despre modul cum se va desfășura mult așteptatul concurs, directori de unități de învățământ din București, Cluj-Napoca, Buzău, Craiova și Râmnicu Vâlcea au decis să trimită o Scrisoare deschisă adresată președintelui Klaus Iohannis, președintelui Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, președintelui Comisiei de învățământ, senatorul Ecaterina Andronescu, premierului Dacian Cioloș și ministrului Edu-cației și Cercetării Științifice, Mircea Dumitru.„Concursul național pentru directori în învățământ trebuie organizat fără niciun dubiu. Ca orice concurs național serios (titularizare, definitivat, bacalaureat etc.), trebuie reglementat cu un an înainte. În acest moment, nu există o metodologie oficială, o bibliografie pentru concurs. A organiza în octombrie această acțiune complexă (resurse umane, logistică, finanțare, pregătire indi-viduală) pentru mii de candidați, la o lună după începerea unui an școlar nu tocmai simplu de demarat, este contraproductiv și nu servește pro-movarea reală pe principiul meritocrației. Vă rog să analizați cu înțelepciune acest punct de vedere”, arată semnatarii scrisorii, conform dcnews.ro.Potrivit acestora, variantele metodologiei de concurs, ce au fost în dezbatere publică și care „conturau un act normativ echilibrat, echitabil, în interesul învățământului”, au fost retrase de pe site-ul ministerului.„Varianta finală a proiectului metodologiei nu este oficial publică, deși este deja contestată de sindicatele din învățământul preuniversitar, de presă și de marea majoritate a directorilor în cauză. Prefiguratul concurs este organizat vădit la un termen de campanie, fără o pregătire prealabilă profesionistă și nu servește dezi-deratul limpezirii problematicii din domeniu sau promovării și menținerii valorilor consacrate”, se arată în scrisoare.Interesant de văzut este totuși câți dintre actualii directori își vor mai dori să susțină acest concurs și câți dintre ei sunt membri ai Corpului de experți naționali în management educațional, cea de-a doua cerință la dosar.