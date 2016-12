Veste proastă pentru părinţii care au copii şcolari

Veste proastă pentru părinții care au copii școlari

Ştire online publicată Miercuri, 02 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Propunerea legislativă ca părinții ai căror copii sunt elevi în învățământul preuniversitar să aibă zi liberă la începerea anului școlar, pentru a-și putea astfel însoți copiii la școală, a fost avizată negativ de Guvern.Proiectul, inițiat de senatorul Constantin Popa, în prezent la UNPR, prevede ca ziua de începere a fiecărui an școlar să poată fi acordată ca zi liberă părinților ai căror copii sunt elevi în învățământul preuniversitar, zi care să fie recuperată în următoarele 30 de zile calendaristice, scrie Mediafax."Festivitățile de deschidere a noului an școlar sunt pregătite cu mare grijă de cei care le vor îndruma pașii elevilor. Oriunde în țară, părinții merg împreună cu cei mici la grădiniță ori la școală. Din păcate, începutul fiecărui an școlar coincide cu o zi lucrătoare. Acest fapt face destul de dificilă posibilitatea părinților de a-și însoți copiii la școală", mai arată inițiatorul.Propunerea a primit un raport favorabil din partea Comisiei pentru muncă a Senatului și a fost adoptată, luni, tacit de Senat. Acest proiect urmează să fie dezbătut de Camera Deputaților, care este Cameră decizională.