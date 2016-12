Veste grozavă pentru rockerii constănţeni

Veste grozavă pentru rockerii constănțeni

Fanii au ales orașele în care se va desfășura turneul REZIDENT EX – LIVE ON TOUR. Datorită inițiativei grupului Rezident Ex de a organiza un turneu național bazat pe cele mai multe solicitări venite din diverse localități, fanii muzicii rock din România au avut ocazia să-și aleagă singuri orașele în care vor cânta deja cunoscuții și îndrăgiții brigadieri: Tavi, Kempes, Mathias – Matei, Cristi și Vali.Așadar, vineri, 8 noiembrie, consumatorii de rock sunt așteptați în Club Phoenix, de la ora 20. În paralel va continua campanie de susținere a mișcării rock și de selecție a trupelor și soliștilor care vor cânta alături de REZIDENT EX în acest turneu. Îi rugăm pe cei interesați să consulte link - ul http://www.infomusic.ro/rezidentex/