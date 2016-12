Veste bună pentru profesorii constănţeni

2

ne-am saturat

ne-am saturat sa platim fondul clasei, fondul scolii, cadouri de sarbatori, excursii in mamaia si alte porcarii fiindca asa ne cere diriginta clasei. impartiala oricum nu poate fi matraguna, unii se mediteaza la ea (tot degeaba, habar n-are romana), ii dau si de mancare, rezultate....nu prea are. cu tupeul sta bine, tipa la sedinte, cand o vede pe directoare e mielusica (directoare fiind celebra SVINARCIUC, cu care facem si matematica), o pupa in dos ,si ne cere sa platim paza, fonduri si mizerii fara sa stim unde se duc banii, sefa comitetului pusa de diriginta ,cu binecuvantarea directoarei. se fac diferente mari intre elevi. cine e rau platnic, si nu contribuie la bunastarea lor,va avea de suferit! ne-am cam saturat de acest sistem. oare directoarea nu s-a saturat de reclamatii? vrea in continuare? sa speram ca poate castiga functia cineva mai pregatit si uman.si s-o zboare pe profitoarea asta nehalita de la noi de la clasa! si chiar si pe svinarciuc s-o zboare, ca pana si un copil de gradinita stie mai multa matematica decit ea!