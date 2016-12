Veste bună pentru profesori

Marţi, 26 August 2014

Toate cadrele didactice din sistemul de învățământ preuniversitar vor primi până la sfârșitul acestui an sume de bani din fonduri europene, pentru achiziția materialelor didactice necesare, a asigurat ministrul Educației, Remus Pricopie, la festivitatea de deschidere a lucrărilor Congresului Asociației Generale a Învățătorilor din România.Ministrul dorește să reintroducă într-o formulă modernă acel drept pe care l-au pierdut cadrele didactice, respectiv acordarea unei sume de bani, echivalentul a 100 de euro, pentru a-și cumpăra materiale didactice.„Nu în sensul că vor primi profesorii 100 de euro și trebuie să aducă dovada că au cumpărat cărți de 100 de euro, (...) pentru cădacă-i dai unui profesor o sumă de bani să facă ceva, probabil că știe el ce are de făcut, nu trebuie să-l controlez contabil. Fie că vorbim de echivalentul a 100 -150 de euro, eu am mers pe o sumă mai mare, fără să fie nevoie de decontare, iar cu această sumă profesorul să-și poată cumpăra cărți, să meargă la un curs de formare, să participe la o conferință, să facă ce consideră”, a explicat Pricopie, precizând că această sumă ar urma să fie acordată inclusiv profesorilor suplinitori.