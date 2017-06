Veste bună pentru iubitorii artei! Se redeschide Muzeul "Ion Jalea"

Muzeul „Ion Jalea” își va redeschide porțile începând de astăzi, 15 iunie. Potrivit directorului Muzeului de Artă din Constanța, Doina Păuleanu, clădirea a intrat timp de câteva luni în ample lucrări de renovare și consolidare, iar acum este pregătită să-și primească vizitatorii.„Aici nu au mai fost efectuate reparații capitale de circa 30 de ani și era nevoie de așa ceva. Am schimbat peste tot circuitele electrice, termice, am înlocuit tâmplăria existentă, am consolidat acoperișul, întrucât erau probleme mari. În interior, am aranjat altfel sălile, iar distribuția lucrărilor lui Jalea este și ea alta la acest moment”, a declarat directorul Muzeului de Artă din Constanța, Doina Păuleanu.Ca urmare, publicul va putea vizita instituția de cultură în fiecare zi, între orele 9.00-17.00, cu excepția zilelor de luni și marți, când va fi închis.Colecția de opere de artă este alcătuită din statui, busturi, reliefuri, desene și schițe și va fi expusă într-o formulă modernă, cu cele mai noi tehnici de prezentare și conservare.Reamintim că Muzeul „Ion Jalea” a fost înființat cu lucrările donate de artistul plastic Ion Jalea (1887-1983): sculptură, desene și schițe, reliefuri, statui, busturi.Clădirea muzeului este mo-nument istoric, construită în stil neoromânesc, între 1919-1920, avându-l ca arhitect pe Victor Stephănescu. La parter și etaj, sunt expuse opere originale și machete, lucrate în materiale și tehnici diferite. Tematica este variată: opere alegorice, schițe de front, portrete, compoziții monumentale etc. În fața casei, pe faleză, se află capodopera sa definitorie „Arcaș odihnindu-se”.