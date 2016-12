Veste bombă pentru elevii de clasa a VIII-a. Se schimbă admiterea la liceu

4

STAN NU SE LASA!

Neavand unde sa se duca deoarece la alte scoli s-au ocupat toate locurile ( de director, de profesor, de orice...), fosta manager de succes a colii Dan Barbilian s-a asezat confortabil pe un scaun in spatele clasei, in timpul consiliului profesoral, si da din gura! Critica directorul! Dar nu cum ar face-o orice om normal, cu scaun ....sub fund si la cap, ci cu lasitatea-i caracteristica...Vorbeste intr-una, ca ea stie, ca ea a facut...dar n-a observat cine trebuia, ca nu e bine asa...ca....dumnezeu stie ce baiguie acolo, ca n-o asculta nimeni! Sufera....in semi-tacere, vorbeste singura...oare pentru cat timp? Atat de mare sa fie socul pierderii postului? Hai, Miha, linisteste-te, ca poate o sa mai ai ocazia sa te afirmi...in viitorul nu prea indepartat, adica in cincinalul viitor. Deocamdata e mai bine sa taci si sa inghiti, lasa-l pe noul director sa-si faca treaba! Sau ti-a placut atat de mult ce ti s-a intamplat incat iti doresti sa ti-o mai iei putin?