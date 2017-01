Vernisajul expoziţiei „Participarea României la cel de-al doilea război balcanic (1913)”

Vernisajul expoziției „Participarea României la cel de-al doilea război balcanic (1913)”

Ştire online publicată Joi, 08 August 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Astăzi, de la ora 11, în holul Bibliotecii Județene „Ioan N. Roman” Constanța, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale în parteneriat cu Asociația Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor „Ovidius” Constanța, Asociația Filateliștilor „Tomis” Constanța, Serviciul Istoric al Armatei, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Ordinul Arhitecților din România Á“ #c Filiala Dobrogea și Biroul de arhitectură Radu Cornescu organizează vernisajul expoziției „Participarea României la cel de-al doilea război balcanic (1913)”.Expoziția este deschisă publicului larg până la sfârșitul lunii august, persoanele interesate având posibilitatea de a o viziona în această perioadă.Împlinirea în vara acestui an a unui secol de la participarea armatei române la cel de-al Doilea Război Balcanic este un bun prilej de a rememora acele clipe înălțătoare din istoria noastră, când principalii actori politico-diplomatici și militari ai țării, printr-un efort colectiv, au pus în valoare rolul de arbitru al României în Balcani. În acest sens, Serviciul Județean Constanța al Arhivelor Naționale în parteneriat cu Asociația Arhiviștilor și Prietenilor Arhivelor „Ovidius” Constanța, Asociația Filateliștilor „Tomis” Constanța, Serviciul Istoric al Armatei, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța, Biblioteca Județeană „Ioan N. Roman” Constanța, Ordinul Arhitecților din România Á“ #c Filiala Dobrogea și Biroul de arhitectură Radu Cornescu, organizează expoziția PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC (1913)Mărturiile fotodocumentare provin din patrimoniul Serviciului Județean Constanța al Arhivelor Naționale, Serviciului Arhivelor Naționale Istorice Centrale, Serviciului Istoric al Armatei, dar și din colecții particulare: Colecția membrilor Asociației Filateliștilor „Tomis” Constanța, Colecția Fl. Buta și Colecția G. Neacșu.