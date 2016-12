Vernisaj de pictură şi grafică: „Salonul de iarnă 2015“

1

expozitii

Bine ca a plecat matracuca de Pauleanu in excursie .Asa a apucat si Geta Deleanu un vernisaj de expozitie..Pacat de Geta,o fata f. pregatita dar nu are voie sa iasa la presa.totul este monopolizat de Pauleanu si nici un tinar n-are voie sa iasa in fata