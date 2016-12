Iuliana Tudor știe să facă față imprevizibilului:

„Vedeta populară” a trecut cu brio de provocarea de la Mamaia

Iuliana Tudor, celebra „vedetă populară” a Televiziunii Române, a prezentat ediția 2008 a Festivalului Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc, desfășurat la Teatrul de Vară Mamaia. Expansivă, zâmbitoare și rafinată, moderatoarea s-a făcut remarcată prin grație și talent, dovedindu-ne, încă o dată, respectul său pentru folclorul și tradițiile românești. - De unde provine sensibilitatea pentru folclorul românesc? - Nu știu dacă e în mai mare măsură decât ar trebui să o avem fiecare dintre noi. A fost o întâmplare fericită să ajung în TVR, să mă leg de domeniul acesta, am început prin a cânta, visam să devin solist, interpret de folclor, dar n-a fost să fie. Cei de la Televiziunea Română m-au văzut în cadrul unui concurs organizat de ei și se pare că au intuit că pot să fac meseria de prezentator foarte bine. N-am avut încredere la început în ceea ce pot să fac, cu atât mai mult cu cât prima emisiune a fost în direct, nu făcusem asta niciodată, atunci am mers pe mâna lor și se pare că au intuit mai bine decât mine. - Ce ne puteți spune despre proiectele dvs. muzicale? - Sunt foarte supărată pe mine din acest punct de vedere, pentru că mi-am propus, în urmă cu un an, să realizez un proiect în care cred și acum, dar, din păcate, emisiunea „O dată-n viață” ocupă foarte mult timp, îmi ia foarte multă energie, mai cu seamă că nu-mi place să las lucrurile în voia lor și, fiind și redactor-coordonator acolo, trebuie să mă ocup de foarte multe lucruri, alături de producătoarea emisiei, Elize Stan, și de dl. Titus Munteanu. Sper în continuare să-mi găsesc timp pentru a lansa un album, mai cu seamă că am terminat și a doua facultate iar acum mi-am mai eliberat, cât de cât, programul. Sper să reușesc ca până în primăvară să pot să fac ceva. Dar nu mai promit nimic, pentru că s-ar putea să nu mă pot ține de cuvânt. - Ce a însemnat pentru dvs. faptul că ați prezentat Festivalul Național al Cântecului și Dansului Popular Românesc? - Cea mai mare bucurie pe care o am în legătură cu festivalul de la Mamaia este întâlnirea cu tinerii concurenți. Îmi place foarte tare entuziasmul lor, starea de festival, îmi place să îi aud cântând în culise și faptul că se întâlnesc și își schimbă numerele de telefon, că e o nebunie totală la repetiții și apoi fiecare stă la locul lui și așteaptă invitația maestrului. De regulă, starea aceasta nu o ai la emisiuni, ci doar la un festival de acest gen. Îmi place foarte mult și emoția pe care o au înainte de a intra în concurs, de fiecare dată vin la mine și spun: „Doamna Iuliana, ce ne întrebați de data asta?” Eu le spun să stea liniștiți, am grijă să păstrez starea de confort pe care ei trebuie să o aibă înainte de concurs. De asemenea, am bucuria că sunt alături de echipa cu care am început în urmă cu opt ani și de maestrul Botgros și orchestra „Lăutarii”, care sunt deja parte din familie. Atunci când plecăm peste 100 de oameni și ne întâlnim cu artiștii, de care ne leagă foarte mulți ani de colaborări, se întâmplă lucruri frumoase. - Ați întâmpinat dificultăți legate de festival? - Sunt inerente oricărui festival mare, pentru că nu e un eveniment ușor, și atunci trebuie să avem grijă, mai cu seamă, la detalii, pentru că ele apar, de regulă, în ultima clipă și trebuie rezolvate pe moment. De cele mai multe ori se întâmplă ceva rău doar cu cinci minute de a intra în direct. Anul trecut, spre exemplu, ne-a căzut semnalul, n-am mai avut legătură cu București și a fost o nebunie! Cinci minute au însemnat o veșnicie pentru mine, aveam sufletul cât un ghem! Dar experiența își spune deja cuvântul, pentru că știm să facem față lucrurilor neprevăzute, în acest sens având grijă să le eliminăm, atât cât se poate, chiar de la București, să fim foarte bine pregătiți. Dar repet, avem deja experiență, după atâția ani, și atunci lucrurile merg foarte bine, de aceea echipa noastră este aleasă de fiecare dată. - Ne puteți dezvălui numele stiliștilor care se ocupă de imaginea dvs.? - Hair-stylist-ul meu este Cristi Pascu, de make-up se ocupă Mara Cotoț (pentru emisiune) și Miki Puran (pentru fotografii), iar vestimentația este semnată de Liliana Țuroiu Udea.