Vartan Arachelian, trei volume de carte lansate la Constanţa

Vartan Arachelian, trei volume de carte lansate la Constanța

La sfârșitul săptămânii trecute, Muzeul de Artă din Constanța a fost gazda unui eveniment deosebit. Unul dintre cei mai mari jurnaliști și scriitori ai Constanței, Vartan Arachelian, a lansat trei volume de carte: „Siruni - Odiseea unui proscris“, „Nu-mele și umbră“, „Viața de haz și de necaz a lui Con-stantin Tănase, povestită de N. Carandino“.Invitații de onoa-re, scriitorul doctor George Stanca, sociologul și pu-blicistul Ion Tița Călin, dar și prof. univ. dr. Garabet Kumbetlian, au întreținut atmosfera culturală aducând, pe rând, într-o manieră stilată, aprecieri despre autor, dar și despre cele trei volume ale sale.Ion Tița Călin, colegul nostru de la „Cuget Liber“, a făcut chiar și o scurtă descriere a volumului „Siruni - Odiseea unui proscris“, pe care a împărtășit-o mai apoi cu toți invitații; astfel, cei care nu pot ajunge în posesia cărții să își poată face măcar o idee despre subiect.Vartan Arachelian s-a născut la 21 octombrie 1936. Este un ziarist și scriitor român de origine armeană, dar și realizator de programe pentru radio și televiziune.Activitatea și-a început-o ca ziarist sportiv, la Constanța, unde semna, în „Dobrogea Nouă“, materiale alături de regretatul Liviu Bruckner, sub pseudonimul VALB. După terminarea facultății de filologie, a fost ziarist de investigații și publicist comentator la ziarul Scânteia tineretului, între 1965 și 1970.A lucrat, de asemenea, la Televiziunea Română, primul reportaj pe care l-a realizat fiind la o emisiune de mare impact „Bună seara fete, bună seara băieți!“. În anul 1970, a fost numit în funcția de director adjunct al Televiziunii Române (TVR). Își continuă cariera de realizator TV, fiind autor de reportaje, anchete în cicluri de emisiuni dedicate acestor genuri: „Ancheta TV“ (1980), „Instantanee“ (1983), „Reportaj“ (1981-1989). Anul 1990 a fost un an de vârf al carierei sale profesionale, el realizând peste 80 de emisiuni grupate sub genericul „În fața dumneavoastră“.După 1991, a fost directorul primului post independent de televiziune din România, SOTI.