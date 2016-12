Vama Veche ne cheamă să fim liberi la Folk You!

Acum opt ani s-a născut din setea de folk, de muzică și poezie, de firesc și autentic, de libertate a spiritului, în acordurile mării, „Folk You!”. Lansând întrebarea „Unde ești tu folkule?”, a provocat la muzică nostalgicii genu-lui: „Luați-vă sufletul, chitara, iubita și ce aveți mai frumos și veniți lângă noi. Vom face focuri de tabără, vom da foc întunericului muzical! Vom sabota împreună kitsch-ul, cântecele obscene și manelele care au pus stăpânire pe vacanțele noastre! Folk You! - ne vom spune unii altora, râzând, plângând și cântând”.În 2005 „Folk You!” a colindat toată plaja românească. De la Vama Veche la Gura Portiței. Doi ani și-a dus muzica și poezia după public, apoi s-a ancorat în nisipul Vămii și a chemat lumea să vină la el. Și lumea a venit. Din ce în mai multă și mai dornică. Și pe scenă și în fața ei. Iar „Folk You!” s-a transformat devenind un festival, un fenomen, o mișcare... Și un omagiu. Adus celor care au ținut muzica și poezia în viață, din timpul în care ei, „generația în blugi”, cântau libertatea și iubirea unei lumi șablonarde, și până acum, un timp în care șabloanele au rămas, dar sunt grotesc deformate. Tinerilor, care urcă an de an pe scenă și duc mai departe cântul și versul. Pu-blicului împreună cu care a crescut, simțind. Și, nu în ultimul rând, un omagiu adus celor care au fost… dar au rămas cântând și recitând cu noi în fiecare seară, la Folk You!, din ecranele de lângă scenă - Florian „Moțu” Pittiș, Tatiana Stepa, Vali Sterian…Acum opt ani, „Moțu” Pittiș, gazdă și inițiator alături de Marius Tucă, a deschis, prin Folk You!, „mișcarea de rezistență împotriva prostiei revăr-sate”. După ce „Moțu” s-a dus, a rămas „Folk You! Florian Pittiș” să-i ducă mai departe crezul în „Mișcarea de rezistență”, ca port-stindard al acesteia. Cum se simte „Folk You!” de pe scenă?„La început a fost cântatul așa cum se cânta”, a început Mircea Vintilă. „Omul cu chitara. Și a fost invitația: cei care au ceva de spus să vină pe plajă și să spună! Prin cântec, prin poezie… Cu timpul totul a evoluat. Lumea a auzit și a venit să spună ce are de spus. Au venit din ce în ce mai mulți. Și pe scenă și în public. Omul cu chitara și-a făcut trupă, să fie în pas cu vremurile, apoi au venit și trupe de rock. Muzica s-a diversificat, mesajul a rămas același. E o atmosferă teribilă acolo. Cântă toată lumea!” Maria Gheorghiu - care a avut vreo doi ani o grea sarcină, să preia rolul de prezentator pe care până atunci îl avusese „Moțu” - este una din cei care, de când cade cortina peste o ediție o așteaptă cu nerăbdare pe următoarea. Ne-a spus chiar ea. „Festivalul a început destul de timid, cu oameni puțini, dar a crescut de la an la an. Este o manifestare a spiritului. A spiritului liber. Faptul că în fiecare an vin special pentru festivalul acesta o mulțime de oameni, că mulți își programează concediile în funcție de el… mi se pare extraordinar”.Emeric Imre, cunoscut și drept „Nebunul de alb”, care a adunat lângă el artiști unul și unul (fără exagerări se poate spune că vocea lui Răzvan Krivach are ecouri … celeste) devenind Emeric Set, consideră „Folk You!” „o mare cărămidă la ceea ce trebuie să fie bun simț în țara asta” și „o formă de normalitate”. Emeric Set va și lansa pe 4 august, la „Folk You!”, primul disc al trupei. Dinu Olărașu a fost și el pe scena „Folk You!” încă de la început. Cum altfel, când el a compus Imnul „Folk You!”? „Dincolo de orice Vamă / Dincolo de da sau nu / Dincolo de toată lumea / Folk You!”. Cum vede el „Folk You!”? Ca pe o „declarație de dragoste pentru poezie și pentru muzică. Și muzica și poezia contează, totul e limpede, pe înțelesul tuturor. Pe înțelesul suferinței unora și al bucuriei altora”.Fără să urce pe scenă an de an, însă fiind acolo, lângă artiști și public, Marius Tucă, fondatorul și motorul care pune în mișcare Folk You! ne invită la „o sărbătoare completă, în care vom încerca, la Vama Veche, să recompunem chipul sfărâmat al unei lumi normale”.