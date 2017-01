„Vama sub Lumini de Oscar“, un altfel de festival!

„Vama sub Lumini de Oscar” (VSLO) a ajuns la ediția a IV-a și se desfășoară anul acesta la Vama Veche, până pe 24 august. Evenimentul este cel mai important din domeniul foto-video, adunând sute de fotografi, lectori, realizatori de filme, dar și mii de participanți, amatori sau profesioniști.La ediția din acest an se organizează workshopuri, prezentări, seminarii, vernisaje, dar au loc și proiecții de filme și concerte. Invitații speciali ai festivalului sunt Marek Czarnecki (fotograf cu multiple premii British Professional Photography Awards) și Thomas Diseth (DOP din Norvegia, câștigător al unui Emmy Award).De asemenea, au loc seminarii pe diferite teme, de la introducerea în istoria fotografiei la noțiuni de copyright și de la fotojurnalismul în zone de conflict la branding pentru fotografi. Susțin prezentări Nicolae Coșniceru, Raluca Bogdan, Cristina Costieanu, Mihalis Moscholios, Florin Ghioca și Radu Bozoncea.De asemenea, în fiecare zi au loc vernisaje și expoziții de fotografie ale unor fotografi precum Aurel Mihailopol, Andrei Apostol, Alecsandra Drăgoi (Sony World Photography Award), Korpan Pasha, Michail Moscholios, Andrei Weingold, Cătălin Săvulescu, Irina și Sorin Bejenaru, Marian Sterea, Bogdan Filipeanu, Marek Czarnecki, Raluca Bârsan, Nida Nuri și Victoria Balaban.În fiecare seară, pe terasa La Frontiera au loc proiecții de filme documentare, scurt metraje și lung metraje puse la dispoziție de National Geographic Channel, FIFD Cronograf, Gabriel Achim și Adrian Popovici.De asemenea, în cadrul festivalului Vama sub lumini de Oscar vor avea loc o serie de concerte susținute de Alina Manole, Violent Monkey, Jukebox, Loungerie II, Costa del Dub și Partizan.