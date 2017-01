„Vama sub lumini de Oscar“, la ediţia a V-a

„Vama sub lumini de Oscar“, la ediția a V-a

Iubitorii artelor sunt așteptați la Vama Veche, în perioada 22-31 august, pentru a se bucura de soare, mare și de ediția aniversară, cu numărul 5, a Festivalului de arte vizuale „Vama sub lumini de Oscar” (VSLO). Festivalul aduce în prim plan manifestări din sfera fotografiei, a filmului și picturii, oferind pasionaților posibilitatea de a viziona expoziții, vernisaje și proiecții de filme în premieră, dar și de a participa la seminarii și cursuri de specializare susținute de artiști recunoscuți național și internațional.„Vama sub lumini de Oscar” este primul festival din România care oferă posibilitatea pasionaților de a participa gratuit la 10 zile de cursuri de specializare în tehnicile fotografiei, filmului și picturii, la zeci de vernisaje și expoziții de fotografie. De asemenea, este singurul festival în care se desfășoară în paralel 14 workshopuri de fotografie, cinci de film, proiecții foto și de film, cursuri teoretice și concursuri zilnice cu premii. Toți participanții la festival vor avea, de asemenea, posibilitatea de a concura și pentru marele trofeu VSLO care va fi oferit pentru cea mai reușită lucrare.Printre invitații speciali ai secțiunii foto ai acestei ediții, se numără fotograful Marek Czarnecki, câștigător a șapte premii de fotografie „British Institute of Professional Photography”, echivalentul Oscarurilor cinematografice, Ahmad Kavousian, specializat în fotojurnalism și unul dintre puținii fotografi care a reușit să imortalizeze imagini în cadrul revoluției islamice din Iran din 1979, sau Michail Moscholios, autor a numeroase expoziții internaționale, al cărui punct forte este fotografia de stradă.În cadrul secțiunii de film, VSLO va oferi proiecții de film din categoriile: documentare, scurt și lung metraje, în timp ce workshop-urile sunt în domeniile producție, regie, scenaristică, iluminare, captare de sunet și editare. Secțiunea de pictură este patronată de Octavian Balea, care are numeroase expoziții de pictură atât în țară, cât și în străinătate.