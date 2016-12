Vama începe seria concertelor la mare

Ştire online publicată Marţi, 05 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Primul concert va fi în Clubul Tribute din Mamaia. Formația și-a dat întâlnire cu fanii de la mare joi, 7 iulie, începând cu ora 00:00. Pe lângă piesele Vama și Vama Veche deja foarte cunoscute, în playlist se vor regăsi și piese de pe viitorul album, printre care un cântec în primă audiție – „My Kingdom for a Dream”.Vama pregătește și alte surprize pentru cei care vor fi joi la mare. După probele de sunet din Tribute, Vama va petrece o oră în compania fanilor. „Ai un prieten care e super fan Vama? Scrie-ne un email la bedforlove (at) gmail (punct) com și povestește-ne de ce crezi tu că l-ar bucura o întâlnire cu noi. Dacă povestea ta ne convinge, te invităm pe tine și pe cel căruia vrei să-i faci o surpriză la un suc pe plajă, imediat după probele de sunet din Tribute Mamaia”. Pe pagina oficială de Facebook a formației (www.facebook.com/Vama Music), fanii pot găsi lista completă a concertelor următoare. Tot pe Face-book fanii pot câștiga bilete la concertele Vama, CD-uri și alte surprize.Biletele pentru concertul din Tri-bute Mamaia se găsesc la club și costă 50 de lei. Elevii și studenții care prezintă carnetul beneficiază de preț special, de 30 de lei. Componența VAMA este: Tudor Chirilă – voce, Eugen Caminschi – chitară, Gelu Ionescu – clape, Lucian (Clopo) Cioargă - tobe, Dan (Prepe) Opriș – bass.