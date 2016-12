"Valorile nu se suie pe statui în faţa voastră şi nu apar pe sticlă"

Oana Pellea:

"Valorile nu se suie pe statui în fața voastră și nu apar pe sticlă"

La începutul a-cestei săptămâni, pe scena Casei de Cultură din Constanța a urcat, în premieră, Oana Pellea (53 ani), una dintre cele mai apreciate actrițe la ora actuală, care și-a dorit să nu dezamăgească publicul constănțean, după ce două reprezentații cu „Oscar și Tanti Roz” fuseseră amânate.Pentru o sală semi… pustie, Oana Pellea și Mihai Gruia au oferit o reprezentație de aproape două ore. La final, ne-am exprimat regretul de a nu fi existat un public mai numeros, la care cunoscuta actriță ne-a răspuns: „Nu e cazul. Tata avea o vorbă extraordinară: dacă ai un singur spectator în sală, tu trebuie să-ți dai sufletul acolo. Asta înseamnă să fii artist. Nu contează numărul de spectatori. Și am fost foarte flatată, chiar măgulită că lumea nu a dat biletele înapoi. Și eu m-aș fi retras dacă spectacolul ar fi fost amânat de două ori, pentru că o consideram o bătaie de joc. Plecăciune fac în fața oamenilor care au venit!”.- În condițiile în care am ajuns să ne bucurăm de frânturi de cultură, ce șanse de înzdrăvenire au românii?- Depinde de fiecare, de alegerea fiecăruia. Dacă îmi dai tot timpul o cultură de joasă speță, o să-ți cer subcultură. Dacă încet-încet ridicăm ștacheta cam unde a fost înainte de ’89… Îmi pare rău că trebuie să o spun, dar așa este, erau mult mai multe spectacole numeric bune decât acum. Și acum sunt spectacole mari, dar media mi se pare că era mai optimistă înainte de ‘89.- Și cum ne putem opune?- Păi, nu vă mai duceți la nenorociri! Apărați-vă! Nu am dat niciodată sfaturi, dar pot să spun ce fac eu. Îmi aleg cărțile foarte cu grijă, mi-aleg la ce mă uit la televizor, că de fapt și de drept e vorba de timpul vieții mele și nu pot să stau pe o canapea și să mă uit la prostii sau la majoritatea emisiunilor în care cineva urlă la mine. La mine în casă sunt toți politicienii, care urlă și se ceartă în sufragerie. Trebuie să fiu nebună să mă și uit la ei. Acum cu netul pot să-mi aleg filmele și să-mi fac un program, să urmăresc ce vreau, ce parte din cultura asta universală superbă.- Apropo de ’89, vă regăsiți mai bine ca artist în România anului 2015?- Nu pot spune, Doamne ferește, că a fost mai bine înainte de ’89. Sunt bune și rele, dar pași înainte sunt făcuți, slavă Domnului! Da, mă regăsesc pentru că regăsesc foarte mulți oameni extraordinari în România. Nu știm de ei, pentru că nu sunt cei care dau din coate să fie în prime time. Nu sunt cei care se duc la televiziune să vorbească, dar sunt și ei o masă mare de oameni, așa că avem de ce să fim optimiști. Repet, eu cred că depinde de alegerea fiecăruia în viața asta. Dacă ați ști cât voluntariat se face, de către oameni tineri, în România. Oameni care se duc opt ore la serviciu și apoi stau șase ore cu bătrâni sau cu copii bolnavi, dar despre care nu se știe.De altfel, studenții mă întreabă: „Dar dvs. de ce nu apăreți la televizor, pentru că noi avem nevoie de modele”. Căutați-le! Niciodată nu se vor sui pe o statuie în fața voastră. Prea ne-am învățat să luăm ce ni se dă. Valoarea se caută întotdeauna.