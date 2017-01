Vai mama ei de Lege a educaţiei!

Vai mama ei de Lege a educației!

Ştire online publicată Sâmbătă, 15 Mai 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Proiectul Legii educației nați-onale inițiat de Guvern a primit, vineri, raport favorabil din partea Comisiei de resort din Camera Deputaților, cu amendamente, urmând a fi supus dezbaterii plenului începând de săptămâna viitoare. Raportul favorabil a fost adoptat cu 16 voturi „pentru” (PDL), 10 „împotrivă”, din partea reprezentanților PSD+PC, și cinci abțineri, ale liberalilor. „Nu am fost niciodată de acord ca o lege ca aceasta să fie dezbătută în numai 45 de zile, termen insuficient, noi totuși am reușit să ne încadrăm cu mari eforturi în această pe-rioadă”, a mai menționat preșe-dintele Comisiei de învățământ din Camera Deputaților, Cristian Dumitrescu. Parcă ne e milă de ei… Dacă vinerea trecută, 7 mai, ajunseseră la articolul 103 din 316, săptămâna aceasta au reușit să „devoreze” și celelalte 213 articole, ba chiar să aducă și amendamente și să se certe care a fost inițiator. Ultimele modificări aduse legii Membrii Comisiei au adoptat, în unanimitate, un nou articol - 225 indice 1 - la proiectul Educației. Potrivit alineatului 1 al acestui articol, „personalul didactic titular în sistemul de învățământ preuni-versitar, la data intrării în vigoare a prezentei legi, își păstrează dreptul dobândit în concursul național unic de titularizare”. De asemenea, alineatul 2 stipulează că „în condițiile intrării în restrângere de activitate, cadrele didactice titulare în sistemul de învățământ preuniversitar beneficiază de soluționarea restrângerii activității prin: a) transferul consimțit între unitățile de învăță-mânt preuniversitar, b) repartiza-rea pe posturi/cadre vacante coordonate de Inspectoratul Școlar Județean sau ISMB, conform metodologiei elaborate de Minister până la data de 15 noiembrie a fiecărui an”. Alineatul 3 definește „restrângerea de activitate” astfel „a) Situația în care postul/norma didactică nu se încadrează în sistemul de normare privind efectivele de preșcolari și elevi prevăzute de lege , b) situație în care se constată diminuarea numărului de ore sub nivelul unei jumătăți de normă, fără posibilitate de completare în aceeași unitate sau într-o unitate de învățământ apropiată”. Ministrul Educației a precizat că este de acord cu acest amendament, „sub rezerva corectitudinii juridice”. Pe de altă parte, deputații au acceptat un amendament al PNL la articolul 202, potrivit căruia „bursele sociale trebuie să acopere un minim de masă și cazare și pot fi cumulate cu alte forme de burse”. Ei au introdus și un articol nou - 202 indice 1- conform căruia „Statul român acordă anual burse pentru sprijinirea tinerilor de origine etnică română din țări învecinate și a etnicilor români cu domiciliul stabil în străinătate, care doresc să studieze în cadrul unităților și instituțiilor de învățământ de stat din România”. Comisia a mai introdus o serie de articole noi, după articolul 205, care reglementează înființarea și desființarea instituțiilor de învățământ superior particulare și confesional particular.