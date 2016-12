„Vacanţa Muzicală“ aduce „Praf şi fum“ la Doors Club

„Vacanța Muzicală“ aduce „Praf și fum“ la Doors Club

Duminică, 28 septembrie, la Doors Club din Constanța, Asociația Tomis Antidrog organizează evenimentul „Alege viața”, cu participarea trupei „Vacanța Muzicală”, formată din Radu Pietreanu și Cristi Pup, grup de folk, parody & stand up comedy. Cu o experiență de 30 de ani în domeniul umorului și folk-ului, fost membru și textier al grupului de umor „Vacanța Mare”, Radu Pietreanu are la activ peste 20 de ani de turnee prin țară și străinătate, 10 ani de televiziune, la PRO TV și KANAL D. Celălalt membru al trupei, Cristian Pup, cu peste 28 ani de muzică, a fost timp de 18 ani membru al trupei Cargo din Timișoara. Trupa „Vacanța Muzicală” are în repertoriu peste 70 piese folk, creație proprie muzică și versuri, peste 70 de parodii muzicale, creație proprie, 10 ore de stand up comedy (balade comice, imitații actori, cântăreți), peste 100 de cover-uri internaționale, muzică populară, românească, dar și grecească, precum și muzică româneasca folk, pop, rock. De la înființarea trupei, la 1 august 2010, „Vacanța Muzicală” a susținut sute de spectacole în diferite cluburi din București, din țară (Ploiești, Piatra Neamț, Iași, Lacu Roșu, Brăila, Constanța, Azuga, Năvodari, Făgăraș, Pitești, Galați, Sibiu, Calafat, Călărași, Mangalia etc.), dar și în străinătate (Roma, Peruggia, Graz etc.).