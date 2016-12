Va mai avea loc sau nu Festivalul Mamaia?

Festivalul Mamaia ar putea să nu mai aibă loc în această vară deoarece nu există bani pentru organizarea unui astfel de eveniment.La finalul ședinței Consiliului Județean de ieri, președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a declarat că instituția pe care o conduce nu mai are bani pentru finanțarea acestui spectacol, motiv pentru care a făcut demersurile necesare pentru a obține bani de la Guvern.El a atras atenția că nu mai sunt bani nici pentru festivalul de muzică ușoară, nici pentru cel de muzică populară.„Aștept răspuns de la Guvern unde am solicitat bani pentru organizarea festivalului. CJC nu mai are bani pentru festival. Acest eveniment este de importanță națională deoarece promovează talente din toată țara”, a spus Nicușor Constantinescu.Astfel de probleme au existat și anul trecut, însă, în cele din urmă, Festivalul Mamaia a avut loc.Una din persoanele care a susținut evenimentul este deputatul PDL Elena Udrea, fost ministru al Dezvoltării și Turismului.În cursul zilei de ieri, Elena Udrea a luat atitudine față de situația creată. Ea consideră că organizarea Festivalului de la Mamaia trebuie finanțată în continuare, în condițiile în care evenimentul de la malul mării este o oportunitate excelentă de promovare a brandului turistic național și a produselor turistice asociate.„Festivalul Mamaia, pe care eu l-am sprijinit în mandatul meu de ministru, este o oportunitate exce-lentă de promovare a turismului românesc. În condițiile în care oricum nici măcar nu s-au contractat toate cele 75 de milioane de euro alocate promovării brandului turistic național, a nu ajuta Festivalul Mamaia reprezintă o decizie profund greșită. E o dovadă a dezinteresului care îi guvernează acum pe responsabilii instituționali ai turismului nostru. E un amestec sulfuros de incompetență și rea-voință”, a declarat Elena Udrea potrivit unui comunicat de presă remis de Biroul de presă al PDL, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora Autoritatea Națională pentru Turism nu ar da curs finanțării festivalului.Ea a adăugat că nu există motive ca proiectul pentru care au cerut finanțare organizatorii festivalului să nu fie aprobat de responsabilii Programului Operațional Regional, pentru că există precedente în acest sens și a subliniat că, în timp, Consiliul Județean Constanța a dovedit că știe să scrie astfel de proiecte și nu există motive pentru tergi-versare.„Din 23 mai și până acum a fost suficient timp pentru a se analiza proiectul și a se lua o decizie. Vorbim de un demers cultural-artistic extrem de important, cu potențial mare. Eu am lucrat foarte bine cu CJ Constanța și sunt absolut convinsă că proiectul depus de aceștia este beton. Responsabilii de la ANT ar face bine să se miște mai cu talent, pentru că Festivalul de muzică de la Mamaia este un bun național. Să nu-și mai găsească scuze și să-și facă treaba pentru care au fost angajați, pentru că și așa nu au mișcat nimic de un an încoace. Ar fi foarte mare păcat ca, tocmai la 50 de ani de la prima ediție, să existe un astfel de blocaj”, a susținut fostul ministru al Dezvol-tării și Turismului.