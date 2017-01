Va fi aleasă Miss Diaspora la Festivalul Callatis

La succesul surprizelor pe care le-au programat, în Portul Turistic Mangalia, Primăria Mangalia, împreună cu Fanomania Holding și Asociația Callatis Fest-Marea Neagră la această nouă ediție a Festivalului Callatis și-au adus contribuția, până acum, nume cunoscute precum Horațiu Mălăele, Ștefan Popa Popa’s, Timpuri Noi, Spitalul de Urgență, Compact, Felicia Filip, Nicole Cherry și Viky Red, Julia și Romeo Saleno, interpreți de pop-operă, dar și Teatrul de Magie.Sâmbătă, 24 august, este seara dedicată concursului Miss Diaspora 2013, în cadrul căruia românii din întreaga lume le vor putea admira pe cele mai frumoase reprezentante ale României care trăiesc în afara țării. Gazdele serii vor fi Lavinia Șandru, director artistic al evenimentului, și Iustinian Radu, iar, alături de aspirantele la titlul de Miss Diaspora, pe scena din Mangalia vor mai urca Gheorghe Gheorghiu, Felicia Filip, Ioana Bărbuliceanu și Amir, precum și trupa Spitalul de Urgență.Dar iată care sunt concurentele de anul acesta la titlul de Miss Disapora 2013: Dina Căpâlnean (Australia, 18 ani), Diana Alb (Austria, 20 ani), Andreea Marandici (Belgia, 21 ani), Alina Pintiliescu (Cipru, 16 ani), Daria Tecucianu (Italia, 17 ani), Diana Vasile (Italia, 21 ani), Andreea Pancea (Italia, 18 ani), Bianca Pîrlog (Marea Britanie, 19 ani), Dumitrița Leasco (Republica Moldova, 17 ani), Kriszta Smetak (Olanda, 23 ani), Cornelia Danița (Serbia, 18 ani), Geanina Bobocea (Spania, 17 ani), Mădălina Minac (Spania, 20 ani), Izabela Stăncicu (Spania, 22 ani), Cristina Pantea (Ucraina, 22 ani), Dragana Belic (Serbia, 16 ani).Duminică, 25 august, ultima zi a festivalului va aduce publicului „Hiturile Verii”. Gazda serii este Liana Stanciu, care îi va avea ca invitați pe Iulia Pușchilă, Francesca, Naylini, Meena K și Spitalul de Urgență.De asemenea, Mihai Mărgineanu și Daniela Gyorfi vor susține recitaluri în ultima seară. „Callatis a rămas cel mai important festival de muzică românească. De aceea am răspuns afirmativ invitației organizatorilor și voi cânta pentru publicul de acolo”, declara artistul pentru evz.ro. „S-ar putea ca acest eveniment să fie mult mai mare anul viitor pentru că poate va fi si mai mult susținut și sprijinit de sponsori. Muzica artiștilor români a ajuns demult peste granițe, mai puțin muzica mea, care rămâne aici, pentru că este populară”, glumește în stilul său, Mărgi-neanu.Pe de altă parte, Daniela Gyorfi își declara deschis emoția participării: „Pentru mine acest festival are o însemnătate deosebită. Ultima oară când am fost pe scena din Mangalia, și am cântat, eram însărcinată și simțeam o fericire de nedescris. Sper ca și de data asta să ofer bucurie și bună-dispoziție publicului de acolo”.Evenimentul va fi difuzat live și în reluare pe TVR2, TVHD, TVR Internațional începând cu ora 21.10.