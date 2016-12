Unul din concurenţii la „Vocea României“, pe scena Cafe D’Art

Unul din concurenții la „Vocea României“, pe scena Cafe D’Art

Luni, 26 decembrie, am cunoscut, într-un final, Vocea României, în persoana lui Ștefan Stan. Show-ul a lansat, însă, alte câteva voci de care se va mai vorbi mult timp de acum încolo. Este și cazul solistului Aldo Blaga, cel care va susține un show LIVE alături de Tzika Sax, în Cafe d’Art Scena din Constanța. Aldo Blaga (membru din echipa lui Marius Moga la „Vocea României”) interpretează impecabil melodiile „I’m yours”, „Love of my life”, „Unchained Melody”, „If Tomorrow Never Comes” și multe alte piese de dragoste care fac parte dintr-un repertoriu impresionant, după cum se afirmă pe evenimente-constanta.ro. Vocea lui Aldo va fi acompaniată de saxofonul lui Tzika, accentuând profunzimea și muzicalitatea concertului live susținut. Un show muzical de excepție joi, 29 decembrie, ora 21.00, în Cafe d’Art.