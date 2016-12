„Unora le place jazzul“… şi filmele de miercuri

„Unora le place jazzul“… și filmele de miercuri

Filmul propus în această miercuri de Mișcarea Culturală Constanța este unul simpatic, cunoscut nouă sub numele „Unora le place jazzul”.Pe numele său original „Some like it hot”, o producție a anului 1959, în regia lui Billy Wilder, filmul este o spumoasă comedie a travestiurilor, în care nimic nu e ce pare a fi, unul dintre filmele care au făcut cu succes înconjurul lumii, datorită modului în care pelicula pune în valoare fascinanta senzualitate naivă și vulnerabilă a strălucitoarei Marilyn Monroe, alături de umorul celor doi parteneri - Tony Curtis și Jack Lemmon.Doi muzicieni, Joe și Jerry, martori ai unei răfuieli între bande, în noaptea Sfântului Valentin, îngroziți de perspectiva de a fi uciși, încearcă să scape de urmăritori. Cum sunt în căutare de lucru și se tem de răzbunare, ei sunt nevoiți să se angajeze într-o orchestră feminină ce pleacă în turneu. Dar pentru a se putea alătura formației, trebuie să se deghizeze în femei. Situația explodează când cei doi se-ndrăgostesc de cea mai frumoasă și dulce dintre fete, nu întâmplător purtând numele de Sugar și când, travestiți în femei, Joe și Jerry încep să atragă privirile pofticioase ale bărbaților.