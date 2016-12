Universităţile britanice, cele mai căutate de elevii constănţeni

Universitățile britanice, cele mai căutate de elevii constănțeni

Zeci de elevi constănțeni au avut, ieri, șansa de a trece în revistă, deocamdată, oferta celor 20 de universități străine prezente la World Education Fair, cel mai mare târg de consultanță educațională.După cum afirma Ana Larisa Pospai, manager regional Inte-graledu, chiar dacă online s-a înscris un anumit număr de participanți, ieri s-au prezentat de trei ori mai mulți.„Cele mai căutate am constatat că sunt universitățile din Marea Britanie, pentru care dosarele se pot depune până cel târziu pe 15 ianuarie 2016, dar și cele din Olanda. Cu prilejul acestui târg, le-am oferit oportunitatea de a cunoaște reprezentanții universităților de care sunt interesați, urmând ca, ulterior, să stabilim întâlniri pentru consultanță, care este gratuită, atâta timp cât își aleg o universitate parteneră cu noi”, a mai adăugat managerul regional prezent la Constanța.Cât despre valoarea elevilor români, stau mărturie câteva dintre declarațiile participanților la World Education Fair.Adrian Dutch, reprezentantul City University London, care se află în Top 10 universități din Marea Britanie în ceea ce privește salariile absolvenților, afirma: „Studenții români care învață la universitatea noastră sunt printre cei mai bine pregătiți, iar profesorii noștri sunt foarte mulțumiți de ei, deoarece sunt motivați și orientați către rezultate. Am fost uimit să văd că aproximativ 90% dintre tinerii pe care i-am întâlnit anul acesta la World Education Fair aveau deja informații despre universitatea noastră, informații obținute din discuțiile avute în prealabil cu consultanții educațio-nali Integraledu, ceea ce a făcut ca dialogul cu ei să dureze mai puțin și să fie mult mai eficient”.De asemenea, Twan Wolters, International Marketing Officer al Hanze University of Applied Sciences, Groningen, universitate care a fost prezentă la cinci ediții consecutive ale World Education Fair în România, declara: „Tinerii români au un nivel de pregătire ridicat și au avut întrebări concrete referitoare la posibilitatea de a studia în Olanda. Suntem foarte mulțumiți atât de numărul de participanți ai acestei ediții, cât și de interesul arătat universității noastre”.Spre deosebire de ediția de la București, unde au participat peste 50 de universități, la Constanța au fost prezente 20, din totalul celor 200 cu care Integraledu are înche-iate parteneriate de colaborare.