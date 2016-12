"Universitatea românească a devenit învăţământ superior… de masă!"

Academicianul Petre Frangopol, absolvent de seamă al Colegiului „Mircea“:

"Universitatea românească a devenit învățământ superior… de masă!"

La invitația directorului Colegiului Național „Mircea cel Bătrân“, prof. Vasile Nicoară, ieri, în cancelaria acestei prestigioase instituții constănțene, academicianul Petre Frangopol a susținut o prelegere despre „Mediocritate și excelență“.Academicianul Petre Frangopol este un fost elev al Colegiului „Mitrcea”, absolvent al promoției 1951, alături de un alt important dascăl, Dumitru Țifrea, a cărui carieră și-a dedicat-o acestui liceu.„Sub direcțiunea dânsului, în 1996, Liceul «Mircea cel Bătrân» a căpătat denumirea de Colegiu Național. În acel an se împlineau 100 de ani de la înființarea instituției. În chip fericit, anul acesta sărbătorim 100 de ani de la prima promoție de absolvenți”, a ținut să precizeze prof. Vasile Nicoară, conferindu-i invitatului său medalia come-morativă a Colegiului „Mircea”, realizată la Monetăria Statului.„În România, au devenit personalități toți cei cu bani!“ Din numărul 4 al Revistei de literatură „Tomisul cultural”, fondat de scriitorul Iulian Talianu, am mai aflat despre prof. dr. ing. Frangopol că este doctor în fizică și chimie nucleară, eminentă personalitate a științei românești care a influențat destinul Univer-sității „Al.I. Cuza” din Iași.Revenind la vizita sa în Constanța, academicianul și-a amintit cu nostalgie despre admiterea pe care a susținut-o în curtea unei școli din Basarabi.„Eram refugiați la Viișoara și am venit cu căruța la Basarabi, unde am dat examen în curte, afară. După care am primit o carte poștală, prin care ne anunțau că am reușit. Sunt absolvent al acestui liceu și un fanatic constănțean și patriot local, iar vizita mea de astăzi se leagă și de manifestările de la București, îndreptate împotriva mediocrilor de la putere, care nu au o educație ele-mentară, din școală. Pentru ei, important este banul, iar noțiunea de stat nu există. În toată lumea, un stat este constituit pe baza excelenței. La noi, nu: pe baza politicii și a pilelor. Mesajul pe care vreau să-l transmit elevilor este acela că singura cale legală care îți deschide ușile în toată lumea aceasta este învățătura. Trebuie să învețe, să fie folositori și să dea ceva înapoi societății care i-a creat și pentru părinții lor. Să-i respecte pe părinți, pe profesori, dar și pe colegii lor. Distanța dintre mediocritate și excelență este dată de lipsa de lectură. Internetul nu este un loc de cultură. Eu cultura mi-am format-o la Biblioteca Ju-dețeană Constanța, împreună cu prietenul meu Paul Diaconescu, ca să nu rămânem niște idioți”, mai povestește același interlocutor.Un exercițiu de imaginație L-am rugat să facă un exercițiu de imaginație și să spună ce ar face dacă ar fi minis-trul Educației, că tot a demisionat Guvernul. „O întrebare dură. Eu am făcut parte din comisia prezidențială a lui Băsescu și cu Funeriu am fost coleg. Toate guvernele care s-au perindat au fost mână în mână, deoarece, poate nu credeți, conduce încă sistemul vechi dinainte. Nu dați bani de salarii medicilor ca să li se dea șpagă și să se ridice populația contra lor. Ceea ce continuă și astăzi. Nu dați bani profesorilor ca să ia șpagă și să se dezvolte generațiile de proști, de needucați, care să nu se trezească cerând mai mulți bani de la stat. La noi, astăzi sunt considerați personalități toți cei care au bani. Greșit total!”, a afirmat academicianul, profund marcat de manifes-tațiile de la București.„De-abia acum și-au dat seama că mediocritatea a adus România în situația aceasta. Lipsa de educație elementară”, a rostit printre lacrimi invitatul. „Primul lucru care îi întrebam pe studenții mei era ce liceu au făcut și îmi dădeam seama dacă sunt buni sau răi. Problema este să aveți o cultură, o educație, un fundament care să vă ajute. Să vă respectați profesorii, buni sau răi, suntem cu toții oameni. Liceul este baza culturii dvs.”, a rostit academicianul.„În universități, există criterii internaționale pe care România nu poate să le atingă, pentru că nu are condiții. Universitatea românească a devenit un învățământ superior… de masă. Cu părere de rău spun asta, dar nu neapărat că ar fi peste tot așa. Relaxarea criteriilor de promovare a elevilor și a profesorilor este de neconceput”, a conti-nuat să povestească despre experiența personală în învățământul internațional.