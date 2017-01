Universitatea „Ovidius“ şi-a revizuit taxele de şcolarizare

Universitatea „Ovidius“ și-a revizuit taxele de școlarizare

Pentru anul universitar 2009-2010, cifra de școlarizare a Universității „Ovidius” din Constanța se ridică la 7.786 de locuri, din care 1.350 sunt fără taxă, 5.864 cu taxă, 400 la învățământul la distanță, iar 865 pentru învățământul fără frecvență. Doritorii de diplome de masterat au la dispoziție 650 de locuri fără taxă și 3.174 cu taxă. Deși în an de criză, universitatea oferă bacalaureaților noi specializări: sociologia, ingineria navală, ingineria mediului, studii de securitate și chimie alimentară. Întrebat în ce măsură se justifică aceste noi domenii, rectorul Victor Ciupină declara ieri că ele au fost inițiate pe fondul solicitărilor venite atât de la viitorii studenți, dar mai ales ca urmare a reorientării pieței muncii. „Ele răspund nevoilor și solicitărilor socio-economice, în condițiile în care alte specializări, precum cele de la științele exacte, cunosc o mai slabă concurență. Domenii precum matematica, fizica sau chimia nu le vom desființa, ci le vom reorienta către dezvoltarea cercetării. Intenția noastră nu este de a închide specializări, ci de a le oferi o altă perspectivă”. În prima zi de înscrieri, în statisticile universității s-au consemnat 561 de înscrieri, pe primul loc situându-se științele economice (116 dosare depu-se), urmate de specializările de la drept și filologie. Pe 21 iulie se va încheia înscrierea la specializările la care se vor susține probe de admitere și care sunt programate în intervalul 22-27 iulie, pentru celelalte, la care admiterea este doar pe bază de dosar, înscrierea încheindu-se pe 27 iulie. Pentru locurile rămase disponibile în urma susținerii primei sesiuni se organizează o a doua etapă de înscriere pentru admitere cu concurs de dosare, în perioada 3-25 septembrie, iar pentru admiterea cu probe între 3 și 15 septembrie, 16-25 septembrie fiind perioada de desfășurare a probelor. La studiile de masterat înscrierile se fac în perioada 20-30 iulie și 15-25 septembrie, iar la cele de doctorat între 10 și 20 septembrie. Inflația dictează eventuale măriri de taxe Cu siguranță, nu neapărat pentru că în presă au apărut semnale că taxele impuse la unele specializări devalizează bugetele familiilor, senatul Universității „Ovidius” a revenit asupra cuantumului acestora, reducând sumele drastic la unele domenii. Așa se face că la specializări ale Facultății de arte, precum interpretare muzicală (canto), taxa s-a redus de la 10.000 lei la 5.000 lei, iar la pedagogie muzicală de la 5.000 lei la 3.500 lei sau la chimie de la 4.500 la 2.800 lei. Și pentru că am primit destul de multe semnale că taxele s-au majorat semnificativ chiar și în timpul anului universitar trecut, i-am solicitat prof. univ. dr. Ciupină să dea asigurări viitorilor studenți că nu vor avea de plătit mai mult decât este specificat în contractul încheiat între cele două părți, ca urmare a acelei specificații din subsolul uneia din pagini. „De regulă, nu am intervenit asupra taxelor în timpul anului universitar, dar dacă moneda europeană sare de la 4 lei la 8 lei, nu putem să rămânem impasibili”. Așadar, nimeni nu poate fi sigur că lucrurile vor sta la fel de bine de la început până la sfârșit. Ni s-a reiterat ideea că de fapt costul unui student depinde de domeniul în care se pregătește, iar la arte, în general, pentru un student e nevoie de mai mulți instructori, ceea ce-i face mai scumpi pe acești licențiați. Din păcate, și subvenția per student plătită de Ministerul Educației s-a „supus” crizei, așa încât a ajuns de la 3.100 lei la 2.600 lei.