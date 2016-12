„Universitatea Ovidius şi-a croit un drum sigur şi drept”

Dănuț Tiberius Epure:

„Universitatea Ovidius și-a croit un drum sigur și drept”

Pentru rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof. univ. dr. ec. Dănuț Tiberius Epure, anul 2012 a reprezentat un an foarte important în cariera sa academică, un an al marilor frământări, transformări, dar și reușite.- După opt luni de mandat în fruntea celei mai puternice universități constănțene, care considerați a fi investițiile mai importante?- Este greu să realizezi un bilanț al unui an foarte încărcat, departe, însă, de cel al primului an al noii echipe de conducere. Acest lucru îl vom realiza, punctual, în luna februarie 2013.În plan investițional merită remarcate, într-o înșiruire aleatorie, lucrările de modernizare și igienizare ale căminelor universității, deschiderea noului cămin de la Pescărie, înființarea și dotarea unor noi laboratoare și săli de curs, modernizarea grupurilor sanitare din Campus, precum și ambientarea anumitor spații publice din zonă, salubrizarea spațiilor verzi din zona Campusului, crearea unui spațiu de socializare pentru studenți. Dezvoltarea și reorganizarea Bibliotecii Universității, prin dotarea cu un sistem informatic similar celor utilizate în marile universități europene, dar și achiziționarea unei mașini tipografice pentru editarea cursurilor și a broșurilor de promovare, consider a fi un alt mare pas.De asemenea, am inaugurat spre finele anului 2012 una dintre cele mai moderne Săli de Senat din universitățile din România, o investiție pe care o universitate modernă și dinamică o merită din plin. Sala Senatului este dotată cu un sistem de sonorizare performant, cu microfon pentru prezidiu, dar și pentru fiecare pupitru și cu un sistem de vot electronic. Astfel, senatorii de la „Ovidius” vor vota pe baza unor cartele individuale, iar rezultatul votului va fi proiectat atât pe LCD-ul fiecărui pupitru, cât și pe un ecran de mari dimensiuni amplasat deasupra prezidiului. Noua sală a Senatului dispune de un sistem de videoproiecție performant. Cu o capacitate de 100 de locuri, noua sală este destinată, totodată, și conferințelor, evenimentelor importante din viața comunității academice.- Deși poate părea prematură întrebarea, cât ați reușit să realizați din planul managerial pe care vi l-ați propus?- O direcție prioritară a planului managerial pe care mi l-am propus o constituie intensificarea relațiilor de colaborare cu mai mulți pioni - agenți economici, instituții publice, ONG-uri din toate domeniile activității sociale și economice, pentru a realiza schimburi de experiență, legătura între teorie și practică, între cercetare științifică și posibilitatea aplicării rezultatelor cercetării, dar și pentru organizarea de baze de practică pentru studenți. Astfel, am încheiat protocoale de colaborare cu universități de prestigiu din țară și străinătate, cu Consiliul Județean Constanța, cu agenți economici și cu instituții publice. Elaborarea de regulamente interne adaptate cerințelor actuale ale Legii Educației și în conformitate cu planul managerial al conducerii universității și cu specificul universității noastre.Un punct important a fost admiterea 2012, care a înregistrat o creștere cu 3% a numărului de studenți înmatriculați față de anul 2011. Înghețarea temporară a acelor programe de studii care în ultimii trei ani au avut un număr foarte mic de candidați a fost o măsură binevenită, salutată de conducerea mai multor universități din țară, care au considerat acest demers bun de urmat pentru echilibrarea ofertei educaționale și implicit pentru redresarea financiară.Totodată, conferințele naționale și internaționale, ceremoniile de decernare a unor titluri onorante de Doctor Honoris Causa s-au succedat cu rapiditate. Am primit semnale de la colegii din țară, dar și din mass-media locală și națională că Universitatea „Ovidius” din Constanța a ridicat ștacheta acțiunilor academice. Iată cum Universitatea „Ovidius” și-a croit un drum sigur și drept, suntem mai vizibili și aproape de acel deziderat comun de a deveni un puternic centru de educație, cultură, cercetare științifică, care coagulează în jurul său factori de decizie majori ai comunității.- Cu ce gânduri porniți în noul an?- Evident, voi continua prin a-mi respecta planul managerial asumat. Împreună cu echipa de conducere, ne propunem o intensă activitate didactică și de cercetare, o mai bună cunoaștere a realităților pentru dirijarea resurselor spre eficientizare. Constituie priorități pentru anul 2013 parcurgerea etapelor de evaluare impuse de ARACIS, acreditarea de noi specializări, în special de master, adaptarea ofertei educaționale la cerințele reale ale pieței muncii. Are prioritate și cercetarea științifică, pe toate domeniile de studiu, atragerea de fonduri europene și lansarea unor proiecte care pot fi puse în practică. La fel și creșterea mobilității cadrelor didactice și a studenților în cadrul programelor europene și al acordurilor de parteneriat. Dorim să identificăm nevoile de perfecționare și organizarea unui sistem de pregătire a personalului nedidactic și de administrație în vederea creșterii calității muncii și în vederea promovării. Eficientizarea activității Serviciului Tehnic, în scopul realizării corecte și la termen a obiectivelor de investiții, cum ar fi consolidări și reparații, curente sau capitale. Actualizarea permanentă a paginii web a universității, pe care o consider o interfață virtuală de mare impact, un mod de comunicare și de promovare a ofertei și imaginii universității, chiar prin crearea unei versiuni de website universitar în limba engleză.La sfârșitul lunii ianuarie, vom acorda 10 titluri de Profesor Emerit, ca o recunoaștere a celor mai buni profesori ai universității. Iar Caravana Admiterii 2013 la Universitatea „Ovidius” va cuprinde în acest an mai multe județe. Vom urmări angrenarea studenților cu performanțe deosebite în mediatizarea universității.La capitolul investiții, are prioritate construirea unei noi cantine la Campusul Universitar, precum și rentabilizarea celei de pe bulevardul Mamaia.În final, aș dori să urez tuturor un An Nou îmbelșugat, cu cât mai multe realizări!