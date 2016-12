Universitatea „Ovidius”. Placheta de Cristal pentru conf. univ. dr. Ion Codrescu

În cadrul Conferințelor Internaționale Științifice Multidisciplinare - „Științe Sociale și Arte”, eveniment desfășurat în perioada 3 - 9 septembrie 2014, la Albena, Bulgaria, conf. univ. dr. Ion Codrescu, de la Facultatea de Arte, Universitatea „Ovidius” din Constanța, a fost recompensat cu Placheta de Cristal pentru cea mai bună comunicare științifică – „Pictura haiga japoneză și artiștii occidentali”. Evaluarea lucrării științifice a trecut prin trei etape. Mai întâi, cea a referenților de specialitate din diferite universități. A doua etapă a constat în aprecierea în scris a conducătorului de sesiune din timpul conferințelor, după o anumită grilă care includea criterii clare: conținut științific, noutate, originalitate, aplicabilitate, relevanța experienței științifice, claritatea termenilor utilizați în text, calitatea expunerii în limba engleză, folosirea mijloacelor tehnice moderne de prezentare, dialogul cu audiența etc. În obținerea acestui premiu, a treia etapă a fost concretizată de punctajul din partea auditorului format din cadre universitare din mai multe țări.După prima grilă de evaluare, realizată în urmă cu trei luni, organizatorii l-au invitat pe conf.univ.dr. Ion Codrescu să dezvolte aceeași lucrare într-un workshop intitulat „Arta de a juxtapune imagine și text în pictura haiga din Japonia și din Occident”. Printre cei care au participat la sesiunea de lucrări științifice și la workshop s-au aflat și profesori universitari din Japonia, care au remarcat înaltul conținut științific al prezentărilor realizate de conf.univ.dr. Ion Codrescu de la Universitatea „Ovidius”.Conferințele au fost organizate sub înaltul patronaj al unor importante societăți academice, printre care Academiile de Științe din Bulgaria, Republica Cehă, Letonia, Polonia, Rusia, Slovacia, Turcia, Academia de Științe și Arte din Serbia, Croația, Academiile Naționale de Științe din Ucraina, Armenia, Consiliul Științific din Japonia, Academia Mondială de Științe (TWAS), Academia Europeană de Științe, Arte și Litere, Academia de Arte Frumoase din Zagreb – Croația ș.a. Comunicările științifice prezentate la această întâlnire internațională, care a reunit 1.200 de participanți, vor intra în bazele de date și vor fi indexate și cotate de cele mai prestigioase platforme științifice în standardele următoare: ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters, Cross-REF, Scopus, Elsevier, Proquest și Ebsco-Host.