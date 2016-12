Universitatea „Ovidius” / Libertatea religioasă, în dezbaterea unui congres internaţional

Universitatea „Ovidius” / Libertatea religioasă, în dezbaterea unui congres internațional

Mâine, în Aula Bibliotecii Universității „Ovidius” din Constanța se vor desfășura lucrările Congresului internațional organizat de Centrul de Studii și Cercetări Religioase și Juridico-Canonice al Celor Trei Religii Monoteiste (CRM) al Universității „Ovidius” din Constanța, sub înaltul patronaj al Academiei Oamenilor de Știință din România (AOSPR), în parteneriat cu trei prestigioase Universități din străinătate, și anume, Universitatea din Silesia/Katowice (Polonia), Ivane Javakhishvili din Tbilisi (Georgia) și Universitatea Pontificală Ioan Paul al II-lea din Cracovia (Polonia).La Congres participă peste 30 de personalități ale lumii universitar-academice din afara țării (SUA, Polonia, Georgia, Bulgaria, Italia, Iran etc.), precum și reprezentanți ai Corpului diplomatic acreditați la București (ambasadorul Iranului, Palestinei și Iordaniei) și ai Clubului de presă româno-arab, cu alocuțiuni și comunicări științifice.Precizăm că, în lucrările lor, cei peste 30 de participanți ai Congresului abordează problematica libertății religioase atât din punct de vedere juridic și teologic, cât și istoric, filosofic, politologic etc. De altfel, comunicările lor științifice vor fi publicate în Revista Centrului (CRM), adică în Dionysiana.În zilele de 11 și 12 octombrie, participanții la Congres vor avea prilejul să cunoască atât unele vestigii și mărturii arheologice ale cetății Tomis - cunoscută de istoriografia greacă încă din secolul al VI-lea ante Chr. -, cât și unele locașuri sfinte care adăpostesc martiri din secolele III-IV, precum și unele așezăminte monahale din Dobrogea.