Universitatea „Ovidius” / Conferinţă cu participare internaţională

Universitatea „Ovidius” / Conferință cu participare internațională

Vineri, 7 decembrie, Facultatea de Științe Economice, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează Conferința Internațională „Efecte ale crizei actuale asupra economiei globale”. La lucrările conferinței, desfășurate în Campusul Universitar (Sala Senatului), de la ora 11.30, participă cadre didactice de la numeroase instituții din țară (Academia Română, Universitatea de Vest din Timișoara, Academia de Studii Economice din București, Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj Napoca, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, SNSPA București, Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești, Universitatea din București, Universitatea din Craiova) și străinătate (Odessa National Maritime University - Ukraine, L’Universite D’Auvergne, Clermont 1, Clermont – Ferrand, France, University of Castilla La Mancha - Spain, Glasgow Caledonian University, Kaunas University of Technology, University of Central Greece).