Universitatea „Ovidius“ se clasează printre primele 16 din ţară

Universitatea „Ovidius“ se clasează printre primele 16 din țară

Luni, 1 octombrie, începând cu ora 11, la Universitatea „Ovidius” sunt așteptați 20.000 de studenți, care vor începe cursurile. Dintre aceștia, aproximativ cinci mii sunt din primul an de studiu. Rectorul Universității, prof. univ.dr. Victor Ciupină, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă că cifra tinerilor care optează să studieze la „Ovidius” este în creștere, „aproape de cifra optimă”, deși, la nivel național, numărul „bobocilor” a fost mai mic decât în anii precedenți. De asemenea, rectorul a mai subliniat faptul că Universitatea „Ovidius” se clasează printre primele 16 universități din țară, dintr-un total de 84 acreditate. „Anul precedent, ne-am clasat pe locul 12, dar această cifră ne obligă să o privim critic și să ne străduim să ne clasăm printre primele 10“. Această poziție a fost câștigată și datorită faptului că, în cadrul Universității, se află și nouă centre acreditate CNSIS, cu lucrări bazate pe activități științifice cotate AESI. Patru cursuri noi de masterat Universitatea are un număr apreciabil de domenii de licență, aproximativ 60, și dispune de nu mai puțin de 731 de cadre didactice. Pentru anul universitar 2007-2008, noutatea în cadrul domeniilor de licență o reprezintă introducerea specializării Relații internaționale și studii europene, din cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice. În ceea ce privește ciclul de masterat și studii postuniversitare, au fost introduse specializările Antropologie și Istorie Europeană, Politica mondială și europeană, în cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice, Guvernare și administrație publică europeană, în parteneriat cu Universitatea Lille2 din Franța, și Comunicare. Relații publice. Mediere - studii postuniversitare specializate, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. Pentru anii următori, conducerea își propune să acorde o atenție mai mare ciclurilor de masterat și doctorat, care reprezintă o îmbinare a cercetării cu educația. Campusul Universitar „Ovidius“ a împlinit 10 ani Ziua de 1 octombrie reprezintă o sărbătoare dublă pentru Universitatea „Ovidius”. Deschide-rea noului an universitar coincide cu împlinirea a 10 ani de la inaugu-rarea Campusului și a „botezului“ unui nou modul, de laboratoare, destinat celor trei facultăți de me-dicină și, respectiv de biologie. „Avem conturată perspectiva construirii unui stadion, cu teren de fotbal, pistă de alergare și tribune, precum și a unei biserici ortodoxe, astfel încât acest campus să de-vină cel mai important parc al Con-stanței”, a declarat, în cadrul unei conferințe, rectorul Universității „Ovidius“, prof. dr. Victor Ciupină.Luni, 1 octombrie, începând cu ora 11, la Universitatea „Ovidius” sunt așteptați 20.000 de studenți, care vor începe cursurile. Dintre aceștia, aproximativ cinci mii sunt din primul an de studiu. Rectorul Universității, prof. univ.dr. Victor Ciupină, a declarat, vineri, în cadrul unei conferințe de presă că cifra tinerilor care optează să studieze la „Ovidius” este în creștere, „aproape de cifra optimă”, deși, la nivel național, numărul „bobocilor” a fost mai mic decât în anii precedenți. De asemenea, rectorul a mai subliniat faptul că Universitatea „Ovidius” se clasează printre primele 16 universități din țară, dintr-un total de 84 acreditate. „Anul precedent, ne-am clasat pe locul 12, dar această cifră ne obligă să o privim critic și să ne străduim să ne clasăm printre primele 10“. Această poziție a fost câștigată și datorită faptului că, în cadrul Universității, se află și nouă centre acreditate CNSIS, cu lucrări bazate pe activități științifice cotate AESI. Patru cursuri noi de masterat Universitatea are un număr apreciabil de domenii de licență, aproximativ 60, și dispune de nu mai puțin de 731 de cadre didactice. Pentru anul universitar 2007-2008, noutatea în cadrul domeniilor de licență o reprezintă introducerea specializării Relații internaționale și studii europene, din cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice. În ceea ce privește ciclul de masterat și studii postuniversitare, au fost introduse specializările Antropologie și Istorie Europeană, Politica mondială și europeană, în cadrul Facultății de Istorie și Științe Politice, Guvernare și administrație publică europeană, în parteneriat cu Universitatea Lille2 din Franța, și Comunicare. Relații publice. Mediere - studii postuniversitare specializate, în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative. Pentru anii următori, conducerea își propune să acorde o atenție mai mare ciclurilor de masterat și doctorat, care reprezintă o îmbinare a cercetării cu educația. Campusul Universitar „Ovidius“ a împlinit 10 ani Ziua de 1 octombrie reprezintă o sărbătoare dublă pentru Universitatea „Ovidius”. Deschide-rea noului an universitar coincide cu împlinirea a 10 ani de la inaugu-rarea Campusului și a „botezului“ unui nou modul, de laboratoare, destinat celor trei facultăți de me-dicină și, respectiv de biologie. „Avem conturată perspectiva construirii unui stadion, cu teren de fotbal, pistă de alergare și tribune, precum și a unei biserici ortodoxe, astfel încât acest campus să de-vină cel mai important parc al Con-stanței”, a declarat, în cadrul unei conferințe, rectorul Universității „Ovidius“, prof. dr. Victor Ciupină.