Universitatea "Ovidius" a trecut cu brio "examenele" ARACIS. A primit calificativul "Încredere"

Studenții care aleg să studieze la una din facultățile Universității „Ovidius Constanța” au toate motivele să fie mulțumiți de alegerea făcută.În ședința Consiliului ARACIS din data de 28 iulie 2016 au fost analizate și validate 30 de programe de studii universitare, dintre care 16 programe de studii universitare de licență, 14 programe de studii universitare de masterat și două evaluări externe a calității la nivel instituțional. Iar Universitatea „Ovidius” din Constanța a trecut cu bine de „testele” Agenției.Conform documentului atașat de Agenția Română de Asigurare a Calității în În-vățământul Superior, în urma evaluării instituționale din luna ianuarie, Univer-sitatea „Ovidius” a primit calificativul „Încre-dere”, al doilea ce poate fi acordat unei instituții de învățământ universitar.Așadar, următoarele Programe de studii universitare de licență au primit calificativul „Încredere”: „Artele spectacolului” (actorie), „Asistență medicală generală”, „Biologie”, „Construcții civile, industriale și agricole”, „Contabilitate și informatică de gestiune”, „Contabilitate și informatică de gestiune” (ID), „Drept”, „Ecologie și protecția mediului”, „Economia comerțului, turismului și serviciilor”, „Economia comerțului, turismului și serviciilor” (ID), „Energetică indus-trială”, „Farmacie”, „Fizică tehnologică”, „Ingineria sudării” , „Limba și literatura română - O limbă și literatură modernă”, „Matematică informatică”, „Medicină”, „Pedagogia artelor plastice și decorative”, „Pedagogia învățământului primar și preșcolar”, precum și „Științe politice”.Concret, potrivit unei note informative publicate pe site-ul ARACIS, calificativul „Încredere” se acordă „dacă se constată că sunt îndeplinite cerințele normative obliga-torii referitoare la calitatea personalului didactic și cele referitoare la baza materială, inclusiv pentru programele de studii evaluate, standardele din domeniile de calitate A - Capacitatea instituțională, B - Eficacitatea educațională, Criteriul B4 - activitatea financiară a organizației și C - Managementul calității însă la un număr limitat de standarde de calitate indicatorii de performanță nu sunt realizați la nivelul minim.Prin propunerea acestui calificativ co-misiile de experți evaluatori apreciază că există posibilitatea ca într-un interval de timp de un an activitatea educațională să poată atinge nivelul standardelor în vi-goare, pe baza unui plan de măsuri la nivel instituțional.”Teologia Pastorală mai are de „muncit“Atunci când echipa ARACIS are unele îndoieli, fie în legătură cu asigurarea curentă a calității și a standardelor, fie în legătură cu capacitatea instituției de a menține calitatea și standardele în viitor, se acordă calificativul „grad de încredere limitat” și se fac recomandări de remediere imediată a situației. Este cazul programului de studii universitare de licență din cadrul Facultății de Teologie Pastorală, care a primit calificativul „Încredere limitată”, cu vizită de evaluare după doi ani.