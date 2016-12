Universitatea Bayburt parteneră cu "Andrei Şaguna"

Universitatea Bayburt parteneră cu "Andrei Șaguna"

Ştire online publicată Joi, 10 Decembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Ieri, delegația Universității Bayburt din Turcia, condusă de rectorul prof. univ. dr. Selcuk Cokun, a vizitat Universitatea „Andrei aguna” din Constanța pentru semnarea Acordului de cooperare pe linie academică și științifică.În sala Senatului, în prezența Ali Bozcalikan, Consulul General al Turciei la Constanța, a avut loc ceremonia de semnare a protocolului de colaborare, Universitatea Bayburt adăugându-se astfel grupului de 24 de instituții de învățământ superior din Turcia, partenere cu Universitatea „Andrei aguna”.Cu acest prilej, rectorul Universității „Andrei aguna”, prof. univ. dr. Adrian Papari, a adresat invitația ca Universitatea Bayburt să adere la Comunitatea Academică de la Marea Neagră, constituită în octombrie 2014, la Istanbul, la Conferința Internațională organizată în cadrul proiectului european – „University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET”, derulat de Universitatea „Andrei aguna”. Rectorul Selcuk Cokun a acceptat invitația de a se alătura celor peste 70 de universități din România, Moldova, Turcia și Georgia, membre ale Comunității Academice și a exprimat interesul Universității Bayburt de a începe încă din acest an universitar colaborări în domeniile psihologiei, științelor comunicării și științelor economice.