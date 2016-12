Universitatea "Andrei Şaguna" strânge relaţiile de colaborare cu Africa de Sud

Universitatea "Andrei Șaguna" strânge relațiile de colaborare cu Africa de Sud

Ştire online publicată Miercuri, 24 Iunie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța și Ambasada Africii de Sud la București, în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanța, au organizat masa rotundă „Universal Vision of the Role of Youth in building a better world - Mandela Ubuntu Principles”.Manifestarea se înscrie într-un cadru mai larg de cooperare în domeniul educației, ale cărei baze au fost puse în luna februarie a acestui an. Cu acel prilej, excelența sa Thenjiwe Ethel Mtintso, ambasadorul Republicii Africa de Sud în România, și președintele Universității „Andrei Șaguna”, prof. univ. dr. Aurel Papari, au hotărât să promoveze principiile filosofiei Ubuntu, larg răspândită după tranziția Africii de Sud la democrație, sub președinția lui Nelson Mandela, filosofie care poate fi rezumată în expresia: „Eu sunt pentru că tu ești”.La manifestare, au luat parte Consulul Republicii China, Su Yanwen, viceconsulul Republicii Turcia, Ozgen Topcu, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, subprefectul municipiului Constanța, Anefi Ersun, inspectorul școlar general al ISJ Constanța, Răducu Popescu, prorectorii Universității „Ovidius” și Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” și alți invitați.Alături de aceștia, la dezbaterile desfășurate în Sala Senatului Universității, au participat studenți, profesori și elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria” și Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații, parteneri ai universității în acest proiect.