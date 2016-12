Universitatea „Andrei Şaguna”, beneficiara Proiectului internaţional UNIVER-SEA.NET

Universitatea „Andrei Șaguna”, beneficiara Proiectului internațional UNIVER-SEA.NET

Ştire online publicată Miercuri, 17 Aprilie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Joi, 18 aprilie, la sediul Universității „Andrei Șaguna” din Constanța, va avea loc inaugurarea proiectului University collaboration network at the Black Sea - UNIVER-SEA.NET.Proiectul, care va avea o durată de 24 de luni, este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Transnațional Bazinul Mării Negre 2007-2013, autoritatea de management fiind Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației publice.Universitatea „Andrei Șaguna” este beneficiarul proiectului și are ca parteneri Universitatea Aydun din Istanbul (Turcia), Universitatea Karabuk (Turcia), Universitatea Internațională a Mării Negre, Tbilisi (Georgia) și Academia de Administrație Publică de pe lângă Președintele Republicii Moldova, Chișinău (Moldova).În cadrul proiectului, Universitatea „Andrei Șaguna” are misiunea de a oferi serviciile unui Centru de date cu administrare centralizată, dotat cu servere performante pe care vor rula programe educaționale de ultimă generație. În acest fel, timp de doi ani, universitățile partenere vor dezvolta, folosind cele mai avansate tehnologii informaționale, o comunitate virtuală în care vor face schimburi de bune practici, cursuri comune, realizând astfel un cadru natural de dialog între studenții și profesorii aparținând diferitelor naționalități, culturi și confesiuni. Plecând de la un nucleu de cinci universități, la finalul proiectului, rețeaua va cuprinde peste 40 de instituții care vor constitui un motor de dezvoltare în domeniile educaționale, științifice și culturale, creând astfel o platformă dinamică a cooperării regionale. Activitățile proiectului includ și organizarea de workshop-uri pentru mediul academic și mobilități internaționale pentru studenți, contribuind astfel la dezvoltarea relațiilor armonioase în regiune.