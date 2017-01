Universitari din Portugalia la "Ovidius"

Timp de trei zile, Facultatea de construții din cadrul Universității „Ovidius” a fost gazda Workshop-ului internațional „Water, Energy, Civil Engineering and Construction Management in Portugal and Romania - some practices and legislation”, organizat în parteneriat cu Departamentul de Știinte Inginerești din cadrul Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Vila Real, Portugalia.În cele trei zile ale workshop-ului, au fost făcute prezentări și de către cei patru profesori de la Universitatea din Portugalia care au sosit la Constanța prin programul Erasmus+.