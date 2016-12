Universitari din patru ţări, prezenţi la şcoala de vară

La Universitatea „Ovidius”

Universitari din patru țări, prezenți la școala de vară

Începând de astăzi și până vineri, 16 septembrie, la Universitatea „Ovidius” din Constanța se va desfășura Școala de Vară Internațională cu tema „High Performance Computing & Cloud Computing For Sustainable Development”. Evenimentul se înscrie în programul de activități care se vor derula sub egida parteneriatului dintre Rețeaua Universităților de la Marea Neagră (RUMN) și Hewlett Packard România. Acordul de cooperare între cele două instituții s-a semnat la data de 9 iunie 2011, cu prilejul Ședinței Biroului Executiv al RUMN. Școala de vară va reuni lectori și participanți din mediul universitar, institute de cercetare și instituții de profil din România, Ucraina, Italia și Coreea de Sud. Lucrările Școlii de vară se vor derula sub formă de prelegeri și activități efective de programare, prin accesarea platformelor puse la dispoziție de Hewlett Packard Corporation. Scopul Școlii de vară este inițierea unui grup de lucru în domeniul programării de înaltă performanță (High Performance Computing) și baze de date distribuite (Cloud Computing) cu aplicații în inginerie, științe ale naturii, protejarea mediului înconjurător, medicină etc. Organizatorii intenționează ca această Școală de vară să devină un eveniment tradițional, cu desfășurare anuală, care să contribuie la dezvoltarea sectorului de tehnologie informatică și cercetare științifică din România.