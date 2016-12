Universitar bucureştean, declarat Doctor Honoris Causa la "Ovidius"

Universitar bucureștean, declarat Doctor Honoris Causa la "Ovidius"

Astăzi, înce-pând cu ora 9, la Sala Senatului, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța, organizează conferința de închidere a proiectului „Cercetarea realității educaționale - coordonată fundamentală a formării viitorilor profesori”.Cu acest prilej, se va desfășura, de la ora 11, festivitatea de decernare a titlului Doctor Honoris Causa prof. univ. dr. Ioan Neacșu, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației, de la Universitatea din București, pentru expertiza și valoarea profesională și pentru contribuțiile aduse la dezvoltarea programelor educaționale și de cercetare ale facultății constănțene.De la ora 15, se vor derula, la Centrul de documentare, amenajat și dotat în cadrul proiectului situat în b-dul Mamaia nr. 124, căminul 1, etaj II, o serie de workshop-uri sub genericul „Formarea viitorilor profesori - un proces multidimensional”: „When educational psychology can learn to teach and to assess: the case of arithmetical skills” - prof. univ. dr. Gery Marcoux (Universitatea din Geneva); „Cerințe/exigențe în realizarea cercetării pedagogice” - de conf. univ. dr. Alexandrina Mihaela Popescu și lect. univ. dr. Ecaterina Frăsineanu (Universitatea din Craiova).