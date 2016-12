Uniţi în diversitate!

Uniți în diversitate!

Ştire online publicată Vineri, 28 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

În cadrul „European Global Education Week 2008 Intercultural Dialogue”, Mariana Popescu, profesor în cadrul Cercului de Cultură și Civilizație Engleză de la Palatul Copiilor, a început derularea unui proiect online cu durata de 6 luni, cu tema „Uniți în diversitate”, sloganul fiind ,,Like me and like you”. Proiectul se concentrează pe educația din diferite țări și se adresează aceluiași grup țintă de copii aparținând noii ere a Globalizării, unul din beneficiile acesteia fiind interesul crescând al Guvernelor pentru educația și păstrarea unui mediu înconjurător curat. Proiectul a fost lansat pe 22 noiembrie 2008, la Palatul Copiilor, școlile participante fiind: Cercul de Cultură și Civilizație Engleză de la Palatul Copiilor, profesor coordonator Mariana Popescu, Școala nr. 12 „B. P. Hașdeu”, profesor coordonator Ligia Câsu, Școala nr. 29 „Mihai Viteazul”, profesor coordonator Carmen Badea, și Centrul de Științe și Arte din Isparta, Turcia, profesor coordonator Mustafa Yavuz. Prima activitate din cadrul proiectului s-a bucurat de o largă participare, 80 de elevi prezentând interes pentru subiectul ales „Salvați animalele în pericol de dispariție, salvați viitorul nostru!”. Activitatea s-a desfășurat la Palatul Copiilor după un program stabilit, cuprinzând un concurs pe tema „Mountain Gorillas”, desfășurat după vizionarea unui film despre animalele protejate din întreaga lume, cântece despre animale, expoziție de afișe, cărți, jucării, precum și prezentarea unor scurte articole despre animalele pe cale de dispariție, toată prezentarea realizându-se în limba engleză, limba desemnată pentru derularea proiectului. Această acțiune a antrenat părinții și bunicii care au făcut poze și au pregătit varietăți de clătite cu diverse umpluturi, recompensând copiii pentru efortul lor.