"Unii directori de şcoli cred că s-au născut stăpâni!"

scarbit de sistem..totul se invarte in jurul spagii

de ce ne obliga sa venim la concursuri sambata,fara a ne plati?de ce salariul nostru se raporteaza la 600,cat era salariul minim pe economie in 2009?de ce trebuie sa inghitim din partea directorilor amenintari cu scaderea calificativului,amenintari cu taieri de ore si chiar tipete?este multa ira si razbunare in acesti directori. De ce nu intreaba inspectoratul colegii acestor directorasi de licee care taie si spanzura dupa bunul plac?de ce nu i putem reclama?ptr ca ne eate frica de repercusiuni.care sunt grave..de ce dau concurs?cu camere si subiecte unice..sa nu mai intinda plicul inspectorului..stiti ca directorii isi cheama lingaii sa le faca chestionarele de satisfactie?pe cei pe care nu i inghite.bu i cheama..asta tb sa aveti in vedere in inspectorat..si acolo e pe pile..cine da plicul.ajunge inspector.cine da plicul inspectorului.ramane in functia de director..asa merg treburile..iar profesorii.daca nu cotizeaza la aef.sunt luati la ochi.